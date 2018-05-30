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Akıncı Üssü davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 18:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 458 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 10 kişinin tahliyesine hükmetti

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 458 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 10 kişinin tahliyesini kararlaştırdı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde mahkeme başkanı, gelen bilgi ve belgeleri okudu.

Avukatlara talepleri yönünde söz verilmesinin ardından duruşma savcısı mütalaasını açıkladı.

Yakalama kararı bulunan sanıklar hakkındaki kararın devamını isteyen iddia makamı, asker sanıklar Burhan Yaranç, Gökhan Gültekin Demir, Eyüp Mert, Hüseyin Arı ve sivil sanık Hasan Balcı'nın, üzerlerine atılı suçların niteliği, tutuklulukta geçirdikleri süre, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve savunmalarının alınmış olması göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyelerini talep etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını isteyen savcı, sanık Ferhat Erten'in WhatsApp mesajlarında cumhurbaşkanına hakaret suçu işlenmesi nedeniyle, "Yusuf2" olarak kayıtlı telefon kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunulmasını mütalaa etti.

- Ara karar

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Fatih Kahraman, Yılmaz Bahar, Mesut Güney, Zeki Güngör, Ömer Vurgun, Sedat Koçyiğit, Hasan Çalmaz, Ali Uçar, Burak Kolukısa ve avukatlarının savunma için ek süre taleplerini, iddianamenin verildiği tarih ve geçen süreyi de nazara alarak, yargılamayı uzatmaya yönelik yasal bir talep olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme, gelecek celse, sanıklar yönünden belirlenen liste doğrultusunda sanıkların savunmalarının alınmasını, savunması alınamayan sanıkların susma hakkını kullanmış sayılacağına hükmederek, gerekli görülmesi halinde bu sanıklar yönünden dosyanın tefrik edilerek yargılamaya devam edilmesine karar verdi.

Moda Deniz Kulübü kamera görüntülerine ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ham görüntülerin, ayrıca söz konusu görüntülere ilişkin tutanak ve raporların temini için müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme, 15 Temmuz'da Gazi ve Merkez orduevi lojman kayıtlarını gösterecek şekilde kamera kayıtlarının istenmesi için ise Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğüne ayrı ayrı müzekkere yazılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanık Ferat Erten'in dijital materyallerinde yer alan cumhurbaşkanına hakaret suçuna yönelik, cumhuriyet savcısının suç duyurusuna istinaden, dijital raporun bir suretinin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

Yakalama kararı bulunan sanıkların yakalama kararlarının devamını kararlaştıran mahkeme, tutuklu sanıklar Hasan Balcı, Hüseyin Arı, Yasin Göbütoğlu, Hasan Akın, Samet Acar, Eyüp Mert, İsmail Boyacı, Burhan Yaranç, Gökhan Gültekin Demir ve Süleyman Zengin'in yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 25 Haziran'a erteledi.

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FETÖ 15 Temmuz Akıncı Üssü davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

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