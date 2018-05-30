Akıncı Üssü davasında ara karar

Yakalama kararı bulunan sanıklar hakkındaki kararın devamını isteyen iddia makamı, asker sanıklar Burhan Yaranç, Gökhan Gültekin Demir, Eyüp Mert, Hüseyin Arı ve sivil sanık Hasan Balcı'nın, üzerlerine atılı suçların niteliği, tutuklulukta geçirdikleri süre, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve savunmalarının alınmış olması göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyelerini talep etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını isteyen savcı, sanık Ferhat Erten'in WhatsApp mesajlarında cumhurbaşkanına hakaret suçu işlenmesi nedeniyle, "Yusuf2" olarak kayıtlı telefon kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunulmasını mütalaa etti.

- Ara karar

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Fatih Kahraman, Yılmaz Bahar, Mesut Güney, Zeki Güngör, Ömer Vurgun, Sedat Koçyiğit, Hasan Çalmaz, Ali Uçar, Burak Kolukısa ve avukatlarının savunma için ek süre taleplerini, iddianamenin verildiği tarih ve geçen süreyi de nazara alarak, yargılamayı uzatmaya yönelik yasal bir talep olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme, gelecek celse, sanıklar yönünden belirlenen liste doğrultusunda sanıkların savunmalarının alınmasını, savunması alınamayan sanıkların susma hakkını kullanmış sayılacağına hükmederek, gerekli görülmesi halinde bu sanıklar yönünden dosyanın tefrik edilerek yargılamaya devam edilmesine karar verdi.

Moda Deniz Kulübü kamera görüntülerine ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ham görüntülerin, ayrıca söz konusu görüntülere ilişkin tutanak ve raporların temini için müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme, 15 Temmuz'da Gazi ve Merkez orduevi lojman kayıtlarını gösterecek şekilde kamera kayıtlarının istenmesi için ise Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğüne ayrı ayrı müzekkere yazılmasına hükmetti.