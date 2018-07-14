Akıncı Üssü davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 sanığın yargılandığı davada, 3 tutuklu sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesine yönelik savunma yaptı. Avukat beyanlarının ardından Mahkeme Başkanı Selfet Giray, cumhuriyet savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi.

Savcı, tutuklu sanıklar Fevzi Kılıç, Ahmet Gökten ve Ferdi Dal'ın dava dosyasındaki mevcut delil durumu ve suç niteliğinin değişme ihtimaline binaen adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmalarını talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski yüzbaşı Fevzi Kılıç, eski üsteğmen Cihan Cengiz ve eski astsubay Ferdi Dal'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Heyet ayrıca, diğer sanıkların üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gerekçe göstererek, sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine 10 Eylül'de devam edilecek.

