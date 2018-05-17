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Akıncı Üssü davasında, avukatlar gelmediği için savunma alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 16:42 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin merkez üssü olan Akıncı Üssü davasında, savunma yapması planlanan sanıkların, avukatlarının duruşmaya gelmemesi nedeniyle iki gündür savunma alınamıyor.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin merkez üssü olan Akıncı Üssü davasında, savunma yapması planlanan sanıkların, avukatlarının duruşmaya gelmemesi nedeniyle iki gündür savunma alınamıyor.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen ve 473 sanığın yargılandığı davada, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Konya'dan İstanbul ve Ankara'ya giderek üst rütbeli komutanları derdest eden Muhabere Arama Kurtarma (MAK) personeli sanıkların savunmalarına geçildi. Bugünkü duruşmada, mahkeme tarafından savunma yapmaları için belirlenen sanıklardan hiçbirinin avukatı duruşmaya gelmedi. Bu nedenle savunma alamayan mahkeme heyeti, aynı sorunun sonraki duruşmalarda da yaşanması halinde avukatları gelmeyen sanıkları dosyadan tefrik edeceğini açıkladı.
İki gündür duruşmaya gelmeyen avukatlara tepki gösteren Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Avukatları gelmeyen sanıkları bu dosyadan tefrik edeceğiz. Duruşmaya katılmayacaklar, bu davanın sonucunu bekleyecekler. Bu kişiler ayrı bir zamanda diğer dosyada yargılanacaklar. O dosyada savunma için ne kadar süre isterlerse vereceğiz" diye çıkıştı.
Başkan Giray, sanık ve avukatlarını tekrar uyararak, duruşmayı yarına erteledi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-

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