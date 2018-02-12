Akıncı Üssü davasında gerginlik: Masal anlatma Meclis'i nasıl bombaladığını anlat!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gazilerle taraf avukatları katıldı.

AA'nın haberine göre; duruşmada TBMM ile TÜRKSAT'ı bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, yaptığı savunmasında, 26 Temmuz 2016’da gözaltına alındığını ve 18 aydır tutuklu olduğunu belirterek gözaltında ve savcılıkta verdiği ifadeleri kabul etmediğini söyledi.

Türk'ün, savunmasına uzun bir süre mesleki deneyimlerini anlatarak Akıncı Üssü hakkında ekrana yansıtılan kroki üzerinden bilgi vermesi üzerine müştekiler, duruma tepki gösterdi.

Müştekilerin "Meclis'i nasıl bombaladığı anlat. TÜRKSAT'ı nasıl vurduğunu anlat, masal anlatma, bunları geç" şeklinde tepki gösterdiği sanık, salondakilere karşılık verdi. Müştekilerle Hüseyin Türk arasındaki tartışmaya diğer sanıkların da dahil olması üzerine gerginlik çıktı. Salonda görevli güvenlik güçleri taraflar arasında barikat oluşturdu.

Gerginliğin uzaması üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşmaya ara verildiğini belirterek salonun boşaltılmasını istedi. Kolluk güçleri, başkanın talimatıyla salonu boşalttı.