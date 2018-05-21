Akıncı Üssü davasında mecburi ara

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davada sanıklar savunma yapmayınca duruşmaya ara verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ile müşteki ve bazı sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapmaları beklenen sanıklar, rahatsız oldukları ya da avukatları olmadığı gerekçesiyle savunma yapamayacaklarını bildirdi.

Geçtiğimiz hafta da benzer durumun yaşandığı duruşmada Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşma savcısının bir diyeceği olup olmadığını sordu.

İddia makamı, savunma için sanıklara makul süre verildiğini, bir çok sanığın sorgusunun usülüne uygun yapıldığını, ancak bu aşamada bazı sanık ve müdafilerinin savunma için gün ve saat bildirilmesine rağmen yasal olmayan gerekçelerle savunma yapmaktan kaçındığını belirtti.

Savunma hakkının kutsallığı ve dokunulmazlığı göz önünde bulundurularak sorgu yapılacaklara ek süre verildiğini bildiren duruşma savcısı, sanıkların sorguları tamamlanmadan diğer işlemlere geçilemeyeceğini, sanığın bizzat seçtiği müdafinin belirtilen gün ve saatte yasal bir mazereti olmaksızın duruşma ve sorguya katılma zorunluluğunun bulunduğunu, katılmadığı halde yerine zorunlu müdafinin görevlendirileceğini, sanığın sorgudan imtina etmesi halinde ise ilerleyen aşamalarda esas hakkında savunma yapma hakkı saklı kalmak üzere "susma hakkını" kullandığı kabul edilerek duruşmaya diğer işlemlerle devam edilebileceğini söyledi.