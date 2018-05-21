Akıncı Üssü davasında tefrik kararı

ANKARA (AA) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davada, öğleden sonra da savunma yapmayan 6 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ile müşteki ve bazı sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın sabahki bölümünde sanıklar savunma yapmayınca mahkeme başkanı, duruşmaya 14.00'e kadar ara verdi.

Öğleden sonra da isimleri sayılan sanıklardan Hasan Saltan, Ferhat Erten, Işın Ceylan, İrfan Altuntaş, Hasan Alp Koruyucu ve Özay Cödel savunma yapmadı.

Mahkeme, ihtarlara karşı sanık ve sanık müdafilerinin yasal olmayan mazeretlerle savunma yapmaktan kaçındıkları ve bu nedenle duruşmaların yapılamadığının anlaşıldığı gerekçesiyle, bu sanıklar yönünden dosyanın tefriki ile ayrı bir esasa kaydedilerek yürütülmesine oy birliğiyle karar verdi.

Ayrıca, yarın savunma yapacak sanıkların müdafilerine duruşmada hazır olmaları hususunda SMS yoluyla ihtarat gönderilmesine hükmedildi.

Duruşma yarına ertelendi.

