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"Akıncı'da Adil Öksüz'e benzeyen birini gördüm"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 20:47 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, Tümgeneral Gençtürk'ü alıkoyan eski yarbay Karatekin, 15 Temmuz akşamı firari sanık Adil Öksüz'e benzeyen birini Akıncı Üssü'nde gördüğünü söyledi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Personel Başkanı emekli Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk'ü alıkoyan sanık eski yarbay Şahin Karatekin savunma yaptı.

Hazırlık aşamasındaki ifadelerini kabul etmediğini belirterek, mahkeme huzurundaki beyanlarının esas alınmasını isteyen Karatekin, olay tarihinde KKK Harekat Başkanlığı Plan ve Harekat Daire Başkanlığında görev yaptığını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da, masasında KKK Genel Sekreteri imzalı kapalı bir zarf bulduğunu iddia eden Karatekin, zarftan çıkan notta, "Uğur Karaca albayı gör, sana ne emir verirse yap." talimatının yazılı olduğunu ileri sürdü.

Karatekin, telefonla görüştüğü Karaca'nın, FETÖ'cü askerlere operasyon yapılacağını, bu kapsamda kendisine Gençtürk'ü tutuklama görevi verildiğini söylediğini ifade etti.

Emir üzerine Gençtürk'ün makamına gittiğini, bu sırada bir üsteğmenin kendisinden önce odaya girdiğini belirten Karatekin, Gençtürk'e, "Sizi tutuklayıp Merkez Komutanlığına götüreceğim." dediğini belirtti.

Tanımadığı üsteğmenin Gençtürk'ün ellerini bağlayarak araca götürdüğünü anlatan Karatekin, "Gençtürk'ün bulunduğu araçla ilerlerken Uğur Karaca ile telefonda görüştük. Merkez Komutanlığı yerine Akıncı Üssü'ne gelmemizi istedi. Bunun üzerine Akıncı'ya devam ettik. Bu sırada Albay Bilal Akyüz'ü aradım ancak onun Akıncı'da olduğunu bilmiyordum. Neler olduğunu sordum." ifadelerini kullandı.

Akıncı Üssü nizamiyesindeki askerlere, Gençtürk'ü tutukladıklarını söylemeleri üzerine içeri alındıklarını belirten Karatekin, daha sonra filo komutanlığı binasına geçtiğini kaydetti.

Burada sanık eski albay Akyüz ile gelişmeleri tartışırken tanımadığı albay ve binbaşı tarafından derdest edildiğini öne süren Karatekin, kimsenin olmadığı bir odaya elleri bağlı şekilde hapsedildiğini söyledi.

Burada bulduğu keskin bir nesneyle ellerindeki bağı kestiğini savunan Karatekin, telefonlarını alarak Akıncı Üssü'nden kaçmayı başardığını ileri sürdü.

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Karatekin, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın "Öğretmenler gazinosu olarak bilinen bölgede sivilleri gördün mü?" şeklindeki sorusuna, "Adil Öksüz'e benzeyen birini gördüm. Üzerinde gri bir gömlek ve kahverengi pantolon vardı, gözlüklüydü. O muydu, değil miydi bilmiyorum ama benziyordu." cevabını verdi.

- Boncuk tabancalı savunma

Bir başka soru üzerine Gençtürk'e silah doğrultmadığını iddia eden Karatekin, "Karargahta silah taşınmaz, bendeki boncuk tabancasıydı. İddia edildiği gibi Ömer Şevki Gençtürk'e silah doğrultmadım." dedi.

Müşteki sıfatıyla 28 Mart 2018'de Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olay gününü anlatan Gençtürk, makamında bulunduğu sırada sanıklar Karatekin ile eski üsteğmen Oğuzhan Çelikoğlu'nun içeri girdiğini, Karatekin'in namlusuna mermi sürdüğü silahı kendisine doğrultarak, "Sizi Genelkurmay Başkanlığı adına tutukluyorum." dediğini aktarmıştı.

Duruşmaya, yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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15 Temmuz adana-adil öksüz Adil Öksüz Akıncı Üssü darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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