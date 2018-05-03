"Akıncı'da Adil Öksüz'e benzeyen birini gördüm"

Karatekin, telefonla görüştüğü Karaca'nın, FETÖ'cü askerlere operasyon yapılacağını, bu kapsamda kendisine Gençtürk'ü tutuklama görevi verildiğini söylediğini ifade etti.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da, masasında KKK Genel Sekreteri imzalı kapalı bir zarf bulduğunu iddia eden Karatekin, zarftan çıkan notta, "Uğur Karaca albayı gör, sana ne emir verirse yap." talimatının yazılı olduğunu ileri sürdü.

Hazırlık aşamasındaki ifadelerini kabul etmediğini belirterek, mahkeme huzurundaki beyanlarının esas alınmasını isteyen Karatekin, olay tarihinde KKK Harekat Başkanlığı Plan ve Harekat Daire Başkanlığında görev yaptığını söyledi.

Emir üzerine Gençtürk'ün makamına gittiğini, bu sırada bir üsteğmenin kendisinden önce odaya girdiğini belirten Karatekin, Gençtürk'e, "Sizi tutuklayıp Merkez Komutanlığına götüreceğim." dediğini belirtti.

Tanımadığı üsteğmenin Gençtürk'ün ellerini bağlayarak araca götürdüğünü anlatan Karatekin, "Gençtürk'ün bulunduğu araçla ilerlerken Uğur Karaca ile telefonda görüştük. Merkez Komutanlığı yerine Akıncı Üssü'ne gelmemizi istedi. Bunun üzerine Akıncı'ya devam ettik. Bu sırada Albay Bilal Akyüz'ü aradım ancak onun Akıncı'da olduğunu bilmiyordum. Neler olduğunu sordum." ifadelerini kullandı.

Akıncı Üssü nizamiyesindeki askerlere, Gençtürk'ü tutukladıklarını söylemeleri üzerine içeri alındıklarını belirten Karatekin, daha sonra filo komutanlığı binasına geçtiğini kaydetti.

Burada sanık eski albay Akyüz ile gelişmeleri tartışırken tanımadığı albay ve binbaşı tarafından derdest edildiğini öne süren Karatekin, kimsenin olmadığı bir odaya elleri bağlı şekilde hapsedildiğini söyledi.

Burada bulduğu keskin bir nesneyle ellerindeki bağı kestiğini savunan Karatekin, telefonlarını alarak Akıncı Üssü'nden kaçmayı başardığını ileri sürdü.