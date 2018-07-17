Akıncı'da yakalanan SAT'çılar hakim karşısında

Emirlerini sorgulamadan yerine getirdiğini, komutanlarının kendisini kullandığını öne süren Cödel, "Akıncı Üssü'ne indikten sonra oradaki bir üst rütbeli tarafından birliğin emniyetine tavkiye için nizamiye bölgesinde gönderildik. Daha sonra öğrendim ki kule bölgesine de bizim ekipten bazı personeli görevlendirmişler." dedi.

Davanın dünkü celsesinde savunmasının büyük bir bölümünü tamamladığını, bugün iddianamede kendisine isnat edilen suçlara ilişkin savunma yapacağını ifade eden Cödel, darbe girişiminin yaşandığı gün emir komuta zinciri dışına çıkmadığını, komutanlarından aldığı emirleri yerine getirdiğini savundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 6 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Cödel, Akıncı Üssü nizamiyesinde halkla karşı karşıya geldiklerini ancak kendisinin ve timinin halka ateş etmediğini iddia etti.

Sabah saatlerinde darbe girişimini öğrendikten sonra timini toplayıp üssten ayrılma kararı aldıklarını belirten Cödel, "İstanbul'a gidip komutana bizi neden ateşe attığını sormadan rahat edemezdim. 'İsteyen burada kalsın, savcılar gelecekmiş, ben İstanbul'a gideceğim' dedim. Silah ve malzemeleri bıraktık. Tellerden atlayıp köye doğru ilerledik. Jandarma ve polisi gördük. Bizi gözaltına aldılar." diye konuştu.

- "Tanımadığı birinden nasıl emir alıyor Türk askeri?"

Çapraz sorgusunda Cödel, darbe girişimine aktif katıldığına dair idari tahkikat raporunu ve hakkındaki tanık ifadelerini de reddettiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, "Doğu'da terör operasyonlarına katıldığını anlattın. Özel harekatta şehit olan personel de senin gibi terör operasyonlarından gelmişti. Özel harekatın bombalandığını öğrenseydin ne yapardın?" sorusuna Cödel, "Terör saldırısı olduğunu düşünürdüm. O gece, 'terörle mücadele harekatı var' diyorlardı. Darbeyle ilgili bir şey duymadım." diye yanıtladı.