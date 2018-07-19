Akıncı'da yakalanan SAT'çıların yargılandığı davada ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 6 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, şehit yakınları ve gaziler ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümüne, eski astsubay İrfan Altuntaş'ın çapraz sorgusuyla devam edildi.

Altuntaş, hakkındaki FETÖ üyesi olduğuna dair tanık beyanlarını reddettiğini belirterek, hayatının hiçbir döneminde bu örgütün okul, yurt ve dershane gibi eğitim merkezlerine gitmediğini savundu.

Soru üzerine, nöbet tuttuğu Akıncı Lojman Nizamiyesi önünde toplanan vatandaşların üzerine ateş etmediğini ileri süren İrfan Altuntaş, orada vurulan vatandaşlara başka kişilerce ateş edildiğini iddia etti.

Sanık avukatları da dava dosyasının daha önce yargılandıkları Akıncı Üssü davasıyla birleştirilmesini talep etti.