Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri güreşten dereceyle döndü

Adıyaman’ın Kahta İlçesine bağlı Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesigüreş müsabakalarından yüksek derecelerle döndüler.
Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 14 Mart tarihinde Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunda Genç Erkekler Güreş A Kategorisi serbest Stil İl Birinciliği Müsabakaları düzenlendi.
Müsabakaya katılan Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri 2 il birinciliği, 2 de il ikinciliği derecesi elde etti.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürüİbrahim Tanrıverdi, “Okulumuzda toplam yedi öğrenci müsabakaya katıldı.Öğrencilerimizden Muhammet Şahin 50 kilogramda il birincisi Habip Karakuş 56 kilogramda il birincisi, Ahmet Erdem 55 kilogramda İl ikincisi, Cihan Baytemur 47 kilogramda il ikincisi Seyfettin Arslan ise 60 kilogramda il üçüncüsü oldu.
Bu başarı Kahta ve okulumuz adına büyük bir başarıdır. Dereceye giren öğrencilerimiz ödüllendirdik. Öğrencilerimizi ve öğretmenimizi tebrik ediyorum. Dereceye giren güreşçilerimiz grup yarışmalarında ilimizi temsil edeceklerdir” ifadelerini kullandı.
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