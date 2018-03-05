Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'den AK Parti’ye çok sert sözler

Akit TV'de sabah yayınlanan “Gün Başlıyor” programında, programın sunucusu Ahmet Keser skandal ifadeler kullanmıştı. Keser hakkında soruşturma başlatıldı, savcılık iddianame düzenleyerek 4.5 yıla kadar hapsini istedi. Akit TV ise Keser ile yollarını ayırmıştı.
Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen ise “Gün Başlıyor” adlı programdaki açıklamasıyla Ahmet Keser'e sahip çıkarak AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve partisini hedef aldı.
“PSİKOPATOLOJİ”
Mahir Ünal, Ahmet Keser’in sözleri için, “Öncelikli olarak bu apaçık bir psikopatoloji. Böyle bir şey açık bir provokasyon, sabotaj. ‘Şuradan, buradan başlarız’ ne demek? Siz kimsiniz? Neyi temsilen böyle bir ifade kullanıyorsunuz? Türkiye’nin birlik ve beraberliğine sabotaj” demişti.
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