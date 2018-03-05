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Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'den AK Parti’ye çok sert sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız... Nişantaşı, Etiler... Bir sürü hain var... Türkiye Büyük Millet Meclisi var..." diyen Ahmet Keser'e sahip çıkarak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ı hedef gösterip, hükümete yönelik çok sert sözlerde ve hakaretlerde bulundu.

Akit TV'de sabah yayınlanan “Gün Başlıyor” programında, programın sunucusu Ahmet Keser skandal ifadeler kullanmıştı. Keser hakkında soruşturma başlatıldı, savcılık iddianame düzenleyerek 4.5 yıla kadar hapsini istedi. Akit TV ise Keser ile yollarını ayırmıştı.

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen ise “Gün Başlıyor” adlı programdaki açıklamasıyla Ahmet Keser'e sahip çıkarak AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve partisini hedef aldı.

“PSİKOPATOLOJİ”

Mahir Ünal, Ahmet Keser’in sözleri için, “Öncelikli olarak bu apaçık bir psikopatoloji. Böyle bir şey açık bir provokasyon, sabotaj. ‘Şuradan, buradan başlarız’ ne demek? Siz kimsiniz? Neyi temsilen böyle bir ifade kullanıyorsunuz? Türkiye’nin birlik ve beraberliğine sabotaj” demişti.

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Akit TV ak parti Mehmet Özmen

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Bugüne kadar aklınız neredeydi, şimdi neyin eleştirisini yapıyorsunuz. Herkes kendi canı yanana kadar demekki.Maalsef orta yolu tutturamadınız hükümetin yanında fazlasıylsa olurken şimdi de orta yolu tutturamıyorsunuz, yazık gerçekten. Bu ülkenin gerçekten dindar, dürüst, adil, tarafsız olan basın mensuplarına ihtiyacı var ki maalesef hükümeti destekleyeceğiz hevesiyle bu kalmadı.
demekki fox ve halk tv yi sürekli takip ediyorlar :)
bu adam hukumeti hedef aliyor. ahmet keser de ulkeyi kaosa surukleme girisiminde bulunmustur. jet hiziyla iddaaname hazirlayan savciya sukranlarimi sunuyorum. yeni turkiyede basi takkelilerin yonlendirmesi bitmistir. turkiye uyandi. hangi cemaattense o keser onlarada savcilarimiz jet hiziyla mudahale etmeli
Dİn tüccarları oyle bir kesimdir ki, onları besleyenler ve ondan beslenenler bile bir müddet sonra o kadar da değil grubunda bulunmak zorunda kalırlar. Çünkü bu sapkınların sınırları yoktur.
Karl Marx bir kez daha haklı çıktı...
Her zamanki gibi danışıklı dövüş.Neyse zamanı geldiğinde herkes anlar olup biteni
Savcılar bu şahsa da dava açmalı, "suçu ve suçluyu övmek" suçtur, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" de tüm hızıyla sürüp gidiyor konuşmasında!..
Adamların yaptığı yayınları izledim de gerçekten acaba hangi zavallılar hala bu iğrenç yayınları izliyorlar.
Millet unutsa da devlet hiçbir şeyi unutmaz hepinize sıra gelecek.
''...bu ülkenin değerlerine, müslümanlara, islama, bayrağına 7/24 saat saldıranlar...'' FOX TV ve HALK TV 'nin hukuki süreç başlatıp kamuoyunu da bu konuda aydınlatması yerinde olacaktır. Hayatında hiç bu kanalları izlemiş mi aceba bu şahıs. Ezberden konuşuyor.
Dikkatinizi çekiyor mu bu adamların Türkçelerinde, konuşmalarında bir gariplik var. Ama bir ikisinde değil hepsinde? Ağıza bakar mısınız?
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