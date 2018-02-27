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Akit TV'de skandal ifadeler: Sivil öldürecek olsak Cihangir’den, Nişantaşı’ndan, Etiler’den, Meclis’ten başlarız

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 07:12 | Son Güncelleme

Akit TV’de sabah yayınlanan “Gün Başlıyor” programında, programın sunucusu Ahmet Keser skandal ifadeler kullandı...

Akit TV’de sabah yayınlanan “Gün Başlıyor” programında, programın sunucusu Ahmet Keser skandal ifadeler kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sivilleri öldürdüğü iddialarına sinirlenen Keser, canlı yayında "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" ifadelerini kullandı.

Ahmet Keser, iki yıl önce de Adana Aladağ’da 11'i çocuk 1'i eğitmen 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını faciasına ilişkin "O çocukları senin sarıldığın Cumhuriyet yaktı, Nişantaşı'nda Cihangir'de oturan Beyaz Türkler yaktı" demesiyle gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Akit TV Ahmet Keser SKANDAL

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Okuyucu Yorumları 96 yorum
BUNLAR MÜSLÜMANLIĞIN İŞİD VERSİYONU.
bu kararına da pes
pes
@donym deyyusun çocuğu müslüman kadar başına taş düşsün
Bunların hepsine bir Atatürk lağzım.
ben anlamıyorum seni.sen laik sisteme tapan aptallara sinirlisin. ve her sorun özellikle dini ve istismar gibi olanlar hep bu sistem ve ona destek veren zihniyetin suçudur diyorsun.ve bence sonuna kadar haklısın
@gazo1 laiklik nasil bir sey ise baya acitmis caninizi baksaniza hemen hemen herseyden sonra laikligi kötülüyorsunuz yazik kafanin icinde kullandigin saman bile yurtdisindan geliyor bunu anlayacakmisin bakalim
bu aptal takımı hayata hiç bir şey katmazlar daha açık konuşayım müslümanlar hayatta hiç bir şey yapamadiklari için ne bir icat ne bir buluş bunun vermiş olduğu aşağılık kopleksi yüzünden laik kesime saldiriyorlar ordan nemalanmaya çalışıyorlar
işte o cibiliyetsizlerin zoruna gittiği için bir kudurma sendromu bu.
Nişantaşındaki ve Etilerdeki arkadaşlara sormak lazım, bu adamın annesini tanıyor musunuz diye.
@yaprakbereket tanımayan var mı ki...herkes tanıyor....
Hani hep dış güçler dış güçler deniyorya işte bunlar dış güç maşaları bu şekilde provakasyon yapıp düne düşman ediyorlar halkı
bunuda asın
Türkiye Cumhuriyeti 'ni hedef alan bu kişiler ,müslüman görünümlü düşmanlar gözümde.
hainlerin kim oldugunu biliyoruz cumhurıyet degıl kafasına fes takıp keske yunan askeri kazansaydı diyen soytarı ve sizin gibileri hain boyle yapınca acaba aldıkları maas da artısmı oluyor yoksa sadece yaltaklanmak ıcınmı boyle sacmalıyor
Bu kafa ile ülkeyi nereye götürmek istiyorsun arkadaş ! aklınızı başınıza alın.. toplumu germekten kutuplaştırmaktan vaz geçin.. gittiğiniz yol, orta doğuya kan ve göz yaşına doğmuştur..
bunun neresi skandal ? neresinde bir hata var ?
hareketlerinden beyin özürlü olduğu anlaşılıyor. böylelerine ceza da veremiyorlar.
Cennete gitmeyi vaat edenlerin, cehenneme çevirdiği bir Dünyada yaşıyoruz.. Yarattığınız çukurda boğulursunuz inşallah..
bu özürlüyü sosyal yardımlaşmaya götürsün biri maşa bağlasınlar.
bu adam tamamen HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TEŞVİK VE AŞAĞILAMA SUÇU nu resmen işlemiş. bu söylediklerin ne manaya geliyor, ağzını topla edepsiz. iç savaş ve kargaşa çıkarmaya mı niyetin var. bu ne hiddet bu ne celal...
Başka kanal olsa KHK kapsamında kapatılmıştı ama ne hikmetse devam ediyor. Ne diyelim Allah ülkemizi bunlatdan ve bu zihniyetten korusun
MYNET YETKİLİLERİ..KONUYU SAPTIRMAYIN..SAYIN SUNUCU AFRİNDE SİVİL ÖLDÜRMEDİĞİMİZİ ANLATMAK İSTEDİ...VAZGEÇİN HAİNLİKTEN..BİRAZ VATAN SEVDALISI OLUN ARTIK..
Bu ne cüret.Kimsin ki sen?
dünyayı tehdit eden iki sorun yobazite ve obezite dir
@adem_ors_1988 yobazite herkesin sorunu obezite ise şahsın sorunu yobazlığın üstünde daha ciddi bir sorun yoktur yer yüzünde. allah topunun yani yobazların belasını versin ki dini ayaklar altına aldılar
soytarı.
Bu kişi başkasının elinin silah tutmadığını sanıyor veya bu ülke babasının malı .Bu it tv kapatılmalı .Kimden böyle konuşma cesaretini alıyor mesele burada.Mandacı satılmışlar ülkeme hakim olmuş
Yazık ülkede o kadar cahil insan varki bunun gibilerine prim tanıyor.
cilt bakımını yeni yaptırmış seni parlak şarlatan bozuntusu...
siz merak etmeyin birileri de size başlama planları yapıyor siz nasıl onlara yaptığınız planları imali imali dile getiryorsaniz
Emin Çölaşan'ın "Ben PKK'nın yerinde olsam iftar vakti vururum." dediği sonra da gerçekten vurduğu zaman skandal sözler diye haber yaptınız mı? Niye yapasınız ki? Siz anca komünizm propagandası yaparsınız.
omurgasız şarlatan...
bunlari mualif kesimden birisi söylese hemen hakkinda suc duyurulari savcilarimiz iddianame "halki kin ve nefret ...." diye baslanirdi ama adamlar tv ve gazetelerinde hemen hemen hergün Atatürk'e hakaretler milleti asagilamalar mualif olanlara hakaret etmeler falan ama islem yapan yok
Bu Adamın Psikolojik Tedavi ihtiyacı var Bu Kişiliksiz Nerede Ne Konuşulacağı ni Bilmeyen Dangalak Meclisi ve Halkı Tehdit Etmekten Yargılanmalıdır.
güç sarhoşluğu .....zıvanadan çıktı bu muhafazakar bozuntuları....
bu kanali izlemem. boyle bir kanal zaten tv de yok. birde bunlarin haberini yapmasalar
VAH TÜRKİYEM VAH KORKONÇ OLAN NEDİR BİLİYORMUSUNUZ BAŞIMIZA BUTÜR CANLILAR GETİRİLİYOR.
Ulan sende kaşınıyorsun
BÖYLE DEVAM EDERSE SONUMUZ İYİ DEĞİL .... HİÇ İYİ DEĞİL .... FARKLI DÜŞÜNEN DİŞMAN OLUYOR.... BUNUN SONU FELAKET... KESİNLİKLE FELAKET...
bu dincilerde laik sisteme düşman olarak kendilerini bir şey sanıyorlar ya. ne yapıyorsun sabah akşam laik sisteme kızıyorum. başka ne yapıyorsun. başka bir şey yok. O kadar
Abartmayın o kadar adam ne anlatmak istiyor siz nereye çekmeye çalışıyorsunuz
@dentisos NE ANLATMAK İSTİYOR Bİ AÇIKLASANA....
Reisciyim ama bu adam mal galiba.
şu surata bak şu tipe bak meymenet yok
Adamın ağzından çıkan sözlere bak, vücut diline bak. Seviye yok, bilgi yok, efendilik yok, sevgi yok, kin ve nefret ise çok.
Türkiye PYD Yİ TEHDİT GÖRÜYOR VE BU NEDENSE ONLARA SALDIRIYOR AMA ÖTE YANDAN SURİYEYİ PARÇALAMAYA ÇALIŞAN ÖSO TERORİSTLERİNİ BESLİYOR EĞİTİYOR SİLAHLANDIRIYOR VE SURİYE DEVLETİNE SALDIRTIYOR.SÖYLERMİSİNİZ BU İKİYÜZLÜLÜK NEDİR?
Tipinde insan sifati yok.
Bu tiplerin yüzünden insanlar geleceğe kaygıyla bakıyor...
Arkadaşlar bu kadar agresif hareket ederseniz ve saçma sapan suçlamalarda bulunursanız, insanları dinden soğutursunuz ve ciddiyetiniz kalmaz. Ekran , pazar yeri değil ki çığırtkanlık yapıyorsun kaldı ki siviller ölebilir, maalesef savaş bu ! ilk kez de olmuyor ama TSK bilerek asla sivil öldürmez... Türk ordusu merhametlidir, Allah'tan korkar kesinlikle böyle bir şey bilerek ve isteyerek yapmaz. Teröristler, Köy içinden, yerleşim yerlerinden; havan , füze ve doçka kullanıyor ve sivil gibi kıyafet giyiyor... Bu kadar adidir pkk-ypg vs.
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