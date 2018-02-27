Akit TV'de skandal ifadeler: Sivil öldürecek olsak Cihangir’den, Nişantaşı’ndan, Etiler’den, Meclis’ten başlarız

Akit TV’de sabah yayınlanan “Gün Başlıyor” programında, programın sunucusu Ahmet Keser skandal ifadeler kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sivilleri öldürdüğü iddialarına sinirlenen Keser, canlı yayında "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" ifadelerini kullandı.

Ahmet Keser, iki yıl önce de Adana Aladağ’da 11'i çocuk 1'i eğitmen 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını faciasına ilişkin "O çocukları senin sarıldığın Cumhuriyet yaktı, Nişantaşı'nda Cihangir'de oturan Beyaz Türkler yaktı" demesiyle gündeme gelmişti.