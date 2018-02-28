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Akit TV’den bir skandal daha! Mustafa Kemal Atatürk için skandal sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 14:04 | Son Güncelleme

Sunucunun bir izleyiciden geldiğini söylediği, Mustafa Kemal Atatürk'ün Harekat Ordusu'ndaki rolüne dair soruya Anapalı skandal yanıt verdi.

Atatürk düşmanı Akit TV’de skandallar bitmiyor. Geçen gün “Gün Başlıyor” programında, programın sunucusu Ahmet Keser, “Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlarız” ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce de Akit TV’de yayımlanan başka programlarda tepki çeken ifadeler kullanılmıştı.

O programlardan birisi de 12 Şubat’ta yayımlanan “Saklanan Tarih” idi.

“ZURNANIN SON DELİĞİYDİ MUSTAFA KEMAL”

Programa konuk olarak katılan Ahmet Anapalı isimli şahıs, izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyordu. Sunucunun bir izleyiciden geldiğini söylediği, Mustafa Kemal Atatürk’ün Harekat Ordusu’ndaki rolüne dair soruya Anapalı skandal yanıt verdi.

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Anapalı önce “Harekat Ordusunda zurnanın son deliğiydi Mustafa Kemal” dedi.

Akit TV'deki skandal sözlere soruşturma başlatıldıAkit TV'deki skandal sözlere soruşturma başlatıldı
Akit TV'de skandal ifadeler: Sivil öldürecek olsak Cihangir’den, Nişantaşı’ndan, Etiler’den, Meclis’ten başlarızAkit TV'de skandal ifadeler: Sivil öldürecek olsak Cihangir’den, Nişantaşı’ndan, Etiler’den, Meclis’ten başlarız
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Akit TV mustafa kemal atatürk ahmet anapalı SKANDAL

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Okuyucu Yorumları 65 yorum
adam doğu demiş ne var bunda. kafasına göre mi konuluşuyo sanki tarih kitapları yazmış o da okuyo. bilmediğimiz daha neler var kim bilir. zamanla yavaş yavaş...
Atatürk û sevmeyenlere baktığımızda keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM ile ittifak yapan PAPA çocukları arapsever TÜRKLÜK düşmanları öyleyse bu soysuzlara karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur. Ne Mutlu Türküm Diyene
@mah6bsddn4 direk müslümanlar de rahatla işte. lafı dolandırma. Aziz Nesin'in güzel bir lafı var : “Gerçek Müslüman Atatürk’ü sevemez. Seviyorsa ya ahmaktır ya da sahtekar” adam gögsünü gere gere ben müslüman değilim dedi hem de ateizmin tabu olduğu yıllarda. sizde o mertlik bugün bile yok.
@ayrla25 Bak citaat ""Islam bir Arap dini ve gelenekleri ise ve siz de ona tapan kara derili bedevi Arap soyundan gelen veledi zina iseniz ki Aziz Nesin bunu da dedi..Siz gider deve sidigi ile kafa yapar burada millete hakaret edersiniz dedi"":)
@mah6bsddn4 yani yukarıda ismi geçen kişileri gerçek müslüman ve vatansever olarak gördüğün anlaşılıyor yazdığından
ATATÜRK KARŞITI HERKES KATIŞIKTIR, TÜRK DÜŞMANIDIR TERÖRİSTTİR.
bu kadar yalakalık yapıyorlar...eeee karşılığını da alırlar artık..gelsin ihaleler....
operasyon çekiliyor
Yüzyılın yalakaları git gide artıyor size bu konuşmaları yapabilme cesareti verenleri Allah en kısa zamanda perişan etsin
o zurnayı monte edeceksin ona
BU VATAN HAİNLERİNİ İÇERİ ATMADAN BAŞ EDEMEZSİN..BUNLARA VERİCEN MÜEBBETİ ÖLENE KADAR İÇERDE KALACAK BAŞKA TÜRLÜ BAŞ ETMEN MÜMKÜN DEĞİL...
@ozgurtura adam doğru söylemiş albaylar yarbaylar genaraller paşalar dururken yüzbaşı ne olur bunların yanında
TÜRKLÜK düşmanları hep bir ağızdan ATATÜRK'e saldırmaya başladı emri PAPA vermiş bu belli oldu !!
Bunların soy ağacını merak ediyorum
@beerat_a_1984 özbe öz osmanlı sen kendi soyuna bak
Sen ne haysiyetsiz cibiliyetsiz bir adamsin!
MeHaPe nin yeni kankaları bunlar işte. Türk ve Atatürk yeminli düşmanı ermeni rum arap kürt dönmesi tipler.
Kadir Mısırlıoğlu diye bir köpek daha var, ara sıra havlıyor.
Keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntıları PAPA çocukları FETO APO BARZANI PAPA ile ittifak yapan TÜRKLÜK düşmanları ATATÜRK u sevmez!!!!
@mah6bsddn4 Sevmek zorundamıyız sizlerde peygamberi sevmesiniz
@msamilx sevmek zorunda olmasan bile saygılı olmak zorundasın.Bunun peygamber efendimizi sevmek ve sevmemekle ne alakası var..geri zekalı cahil.
İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.
adam doğru söylüyor olabilir.sonuçta hiçbir savaşa girmeden mareşal ilan edilen biri atatürk.girdiği savaşlarda arkada bekleyip kaçan kendi askerlerini öldüren biri.ayrıca ingilizlerin ortadoğu petrolü için , türk , baas ve fars milliyetçliğini bitirmesi gerekiyor.baas milliyetçiliği ırak ve suriye savaşlarıyla bitti sayılır.türk milliyetçiliği emirlerinden akp ve erdoğana verdiği talimatlar ile kurşun atmadan bitti bitecek.sırada farslar var.iyi ki ingilizler ortadoğuya girdi ve iyi ki suriye yi yaktılar.inş sırada türkiyeyi ve iranıda suriye yaparlar :)
@yeni_ortadogu ne diyosun la sen, kendi söylediğini anlıyormusun.
arizmasin olum sen ne dediginden haberin yok lavuk
bu ve bunun gibi düşünüp havlayanlar kesinlikle ya yunan ya da ingişiz tohumudur.
bu lehebın kuluna kım cesaret edıyosa suclu odur sen ATATURKu ısmını agzına alırken bı agzını calkala sonra bır destur cek
Atatürk zamanında bunların dedelerine nasıl qoymuşsa acısı torunlarına kadar uzanmış. Arap yalayıcıları yunan ajanları sizi...
BAŞÖRTÜSÜ SORUNUDA HALLEDİLDİ İNANÇLI İNSANLARA BASKIDA BİTTİ PEKİ HALA NEYİN PEŞİNDESİNİZ NE İSTİYORSUNUZ ? ATATÜRKLE FALAN UĞRAŞMAYI BIRAKIN ÜLKEYE BÜYÜK KÖTÜLÜK EDERSİNİZ DAHA FAZLA İLERİ GİTMEYİN STOP
Eee bunlar AKP nin akilleri. Son dönemde Keşke yunan galip gelse diyenlerin başını çektiği bir kesim ki AKP menşeeli heryerde halkın sabrını zorluyorlar.
zurna bunun bitarafındaydı sanırım o zamanlar ...
Akit tv yi yok etme kampanyasını başlatmış bulunuyorsunuz ama size yedirmeyiz kahpelik sizin yaptığınız FOK TV nin adileri söylemediğini yapmadığı hakareti bırkmıyorlar birgün haber yaptığınızı duymadık size aynı kahpeliği yapmayın veselam.
İslam ülkelerinin geri kalışının tek nedeni, dinin siyasete alet edilmesidir.
Kurtuluş Savaşı'da kıçına yediği tekmeyi hazmedemeyen İngilizlerin paralı ajanı bunlar .
zurnanın son deliği dediğiniz isim sizin gibi etnik sürpüntüleri yok etti... sıra bizde...
BU VELEDİ Z... SÜRÜSÜNDEN BIKTIK.
anlamadığım bişi var , ATATÜRK vatan haini kahpe evlatlarını ve ajanları asmış ve cahillerin karşısında durmuş , bu CENNET VATAN ın kurulmasına vesile olmuş bir KAHRAMAN dır ... peki bazı kahpeler neden bu VATAN KAHRAMAN ını kötüler anlamam !!!
Bu kanı bozukların dedelerini imha etmişler ama soyları bir şekilde devam etmiş yunan ektiği tohumlar analarından günümüze sirayet etmiş
Ne çok vatansız kansız hain varmış görmüş oluyoruz..
Katıksız vatan haini Atatürk düşmanı bunlar ne olduğu belli olmayan şahsiyetsiz ler
kaşınıyorlar. birileri illaki kaşır, kaşıyacaktır.
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk' e hakaret etmeyi bile ona borçlu olan kendini bilmezlerin bu tür haberlerini yapmayın artık. Bunlar demokrasi düşmanı, gerçek müslümanlığın düşmanı, milletin düşmanı olarak oramızda fitne fesat çıkarmak amacı ile konuşup duruyorlar. Onların dili ile konuşup onların seviyesine inmek istemiyorum. Oanlar içlerindeki tüm kötülükleri dışa vursalarda amaçlarına ulaşamayacaklar. Ne Mutlu Atatürk' ü Sevene, Ne mutlu Türküm Diyene
bu akıt lerı görunce mıdem bulanıyor artık ....
soysuz herif kim kiymiş tüm emir subayların hakaret etmiş it oğlu it pis ağazlı yaratık bide bu herif bu topraklardamı yaşıyo ilginç defolsun yunanistana
bukansıza işlem yapılmayacakmı acaba
burası Atatürk cumhuriyeti beğenmeyen defolsun
BU AK -İT LER HEPSİ AYNI SAHİPLERİ GİBİ . HAVLIYORMU KONUŞUYORMU BELLİ DEĞİL
sizin gibi ATATÜRK düşmanlarının ALLAH 1000 belasını versin
peygamberler iyi insan oldukları için peygamber oldular.Hz muhammedin ağzından hiç kötü söz ve küfür çıkmamıştır,biz küfürbaz ve kötü insanları sevmiyoruz.AK değilsen KARA sın görüşü sağlıklı ve iyi insan görüş
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