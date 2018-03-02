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Akit Tv sunucusu Ahmet Keser'in yeni sözleri olay yaratacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 11:29 | Son Güncelleme

Akit TV’de sabah yayınlanan “Gün Başlıyor” programının sunucusu Ahmet Keser'in bu kez de aynı programda "Cihangir Nişantaşı’ndaki avanelerin babaları anaları milli mücadele yılında kimin altına yatalım onun hesabını yapıyorlardı" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Akit TV’de sabah yayınlanan “Gün Başlıyor” programında, programın sunucusu Ahmet Keser skandal ifadeler kullanmıştı. Keser hakkında soruşturma başlatıldı, savcılık iddianame düzenleyerek 4.5 yıla kadar hapsini istedi. Akit TV ise Keser ile yollarını ayırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sivilleri öldürdüğü iddialarına sinirlenen Keser, canlı yayında "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" ifadelerini kullanmıştı.

Keser’in bu kez de aynı programda "Cihangir Nişantaşı’ndaki avanelerin babaları anaları milli mücadele yılında kimin altına yatalım onun hesabını yapıyorlardı" ifadelerini kullandığı anlaşıldı.

Programda "Kim bilir kimin altına yattılar da böyle bir zihin çıktı ortaya" diyen Ahmet Keser, "Çanakkale’de ölenlerin evlatları sizin gibi yavşamış zihniyete sahip olmazlar. TED kolejinde Amerika’nın postallarını yalayacak yalama olmazlar. Sizin dedeleriniz kimin altına yatalımın hesabını yaparken Saim beyler, Tufan beyler, Topal Osmanlar Çerkez Ethemler gidiyordu o komutanın kellesini alıyordu" ifadelerini kullanıyor.

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Akit TV Ahmet Keser cihangir nişantaşı

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
ama o semtlerde o zamanlarda zaten yoğun biçimde azınlıkların yaşadığı bir gerçek. Ve o azınlıkların o tarihlerde ne tarafta olduğunu YAZMAMIZA GEREK VARMI? şimdi bile az değillerdir "tahminimce" Haddi aşan bi konuşma yapmış ayrı konu
@palermo544 Azınlık yaşıyor farzedelim ki hakaret etmek mi gerekiyor çamur kafalı
@osman_erdal_1990 yazdığımızın neresinde çamur var DİNGİL! Aç kitapları oku
@palermo544 alamanyadı azınlık turkler hakkında koötu konustukları zaman parlıyoruz ama...empati yap.. azınlık dediklerin hep bizden ortalama olarak daha okumus daha calısan insanlar degilmiydi.. hep bahsetmezmiyiz bir rum usta vardı ermeni bilmemne vardı diye..önce insanlara insan gözuyle bakmayı ogrenmeden insanlık dersi vermeyelim
@palermo544 yahu arkadaşlar bu palermonun troll olduğunu bilmeyen kaldımı ne yanıt veriyosunuz buna bunun işi bu ortalığı karıştırmak salın gitsin:)
@osman_erdal_1990 çamur nerde artis? aç kitapları oku .Yalansa yalan de aslında sende veyazdığını beğenenlerde Biliyor bunu ama maksat Cephe sarsılmasın demi)) ittifakınız hayırlı olsun ))
@palermo544 tarihçiler tartışsın ne olduğunu aktrol :D
Akit tv nin ne mal olduğunu bilmiyen var mı
@sadmem var var %50 ellinin en az yüzde 80 i
@sadmem evet biliyoruz Müslüman topluluğun kurduğu televizyon.
Başkalarının üzerinden VATANSEVERLİK,DİNDARLIK YAPMA .Senin nasıl İŞİD KAFALI,HARICİ ZİHNİYETLİ FİKRİ VE CİNSİ SAPIKLIĞIN BU AÇIKLAMALARINDAN BELLİ OLUYOR. Bırakın artık ÇANAKKALE,ŞEHİTLER VE DİN ÜZERİNDEN NEMALANMAYI. KARAKTERİ BOZUK SEN ÖNCE MAVİ MARMARA ORGANİZASYONU YAPAN GRUBUNUN SONRADA ŞEHİT OLANLARI KATİLLERE NASIL SATTIĞINI AÇIKLA. BRE MÜSLÜMAN VE İNSANLIK DÜŞMANI ANARŞİST FAŞİST.
Cihangire gel kahve içelim..
konustuklarınız arkasında duracaksın demi bu ulke sana kalmadı sen bittin
helal olsun bu adama
tam bir .......
bize gelince dakikasında işleyip, işlemediğim ve çıktığım eve ait kaçak elektrikten 2 yıl hapis, 11 milyar para cezası kesen adalet bu adamlara gelince nedense aylarca hüküm veremiyor. lanet olsun bu adalet düzenine.
şovmen la bu
bu nasıl gezecek sokakta merak ediyorum !
Bu AK-İT zihniyeti Müslümansa, ben evliyayım. Müslümanın ağzına milletin anasına küfretmek yakışır mı?
valahi haksız sayılmaz.
söyledikerinin hepsi doğru beyaz türkler dene elit kolpa sınıf hep vardı ....
kapatılsın bu kanal olsa ne olur olmasa ne olur boş kanal
FİTNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR RASİM OZAN KÜTAHYALI VE EŞİ NAĞEHAN ALÇIDA BÖYLE AGRESİF KONUŞA KONUŞA PRİM YAPMIŞLARDI AYNI YOL VE YÖNTEMİ TAKİP EDİYOR
anca tv de atar tutar dantelli kefenli
Adam haklı sonuna kadar da destekliyorum hani özgür medya hani düşünce özgürlüğü (anladınız siz onu)
aslında kimi kast ettiğini herkes biliyor ama işi sulandırıp bir zamanlar gazetecileri bilim insanlarını öldürüp Müslümanların üstüne atanlar gibi karşı tarafı sindirme bakın bunlar daha kötü gösterme gayretidir. Gezi eylemleri esnasında polisimize askerimize taş atan ülkeyi yangın yerine çeviren güruh dururken arkamızda ve bizi sırtımızdan vuracağından eminken, "iran ile savaş çıksa iran'dan yana olurum" diye meclis üyesi varken nasıl dışarıdaki düşmana yüzümüzü dönüp savaşacağız.
Bunlar ne kullanıyor acaba???
ne oldu deşifre oluruz diye mi korktunuz.
Cihangirliler naptınız bu adama itiraf edin...
azgın sapkın kindar iftiracı yalancı sahtekar başka söze ne hacet çok var bunlardan artık aramızda
Ağıza bak ağıza
Sen ne insanlıktan,ne müslümanlıktan nede vatandaşlıktan nasibini almamışsın.kimi yalayayım kime yaranayım diye çırpınan zavallının tekisin.
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