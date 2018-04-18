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Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:19 | Son Güncelleme

Akit TV'de Rabbiyatcı isimli programda sunucu Mehmet Arslan, dekolte giyen kadınları 'tacizci' olarak ilan ederken "Erkeklerin 'Bu kadın beni dekolte bir kıyafetle taciz etti' diye şikayet etmesi lazım. Bunun cezalandırılması lazım. Bu bir suçtur" dedi.

"Kadın sorunu güncel bir konu, eskimeyen bir konu. Sürekli sakız gibi çiğnenen bir konu, kadın meselesi. Kız çocuğu meselesi…" diyen Arslan, 31 Mart'ta yayınlanan programda kadınlara yönelik cinsel taciz için şunları söyledi:

"Buna karşı tavır alınması lazım, tedbir alınması lazım, cezalandırılması lazım. Ancak, altta yatan sebepler de araştırılmazsa, fakat ‘şu şuna sebep oldu, bundandır diye’ de, erkek taciz ve şiddetini hafife alma tarzında da değil. Olayı basitleştirme adına da değil… Psikolojik, sosyolojik bir çözümleme adına, muhakkak orada kadının da payı olabilir mi diye düşünmek lazım."

'ERKEK CİNSEL UZVUNU TEŞHİR EDERSE, TACİZ OLMAZ MI?'

Dekolte kıyafet giyen kadının, erkeği taciz ettiğini savunun Arslan, dekolteli olmanın teşvik edildiğini iddia etti. Arslan, "Bir erkek, cinsel uzvunu veya tahrik edici uzvunu, teşhir ederse bu kadın için taciz olmaz mı? Bal gibi olur. Bundan dolayı insanlar birbirini katlediyor" diyerek kıyaslama yaptı.

'DEKOLTE TEŞVİK EDİLİYOR'

Kadının dekolte giymesine, "Bu masum mu? Bunun neresi masum. Popüler, meşhur ve teşvik ediliyor" diyen Arslan, "Kadının dekolte olması, teşhircilik yapması, tam bir tacizciliktir" dedi.

'DEKOLTE GİYEN KADINLAR MAŞADIR'

Dekolte giyen kadınların 'maşa' olduğunu ve ne yaptıklarının farkında olmadıklarını ileri süren Arslan, "Erkekler şikayet edebilmesi lazım, 'bu kadın beni dekolte bir kıyafetle taciz etti', doğru ve bunun cezalandırılması lazım. Bu bir suçtur" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Akit TV Rabbiyatcı mehmet arslan dekolte

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Cok hakli. Adab kurali vardir. Herkesin icinde dokelte veya mayo tarzi giysi ile otobuse binersen tabiki herseyle karsilasirsin.
Aklı bel altından çıkmayan sizin yüzünüzden millet ateist deist oldu.En kötü deist bile sizden iyi biliyor islamiyeti .
evet kardeşim çok haklısın. bende senin gibi düşünüyorum .
Adam çok haklı dağılın beyler
Allah senin belanı vesin versin de nasıl veriyorsa versin..şerefsiz it...aklınız fikriniz bel altı..
BEN EVVELCE BU KONUDA GENE AYNI YORUMU YAPMIŞ İDİM. KADIN GAYET AÇIK SAÇIK GİYİNİYOR , TAMAM KADININ BU YAPTIĞI ONA TACİZ VE TECAVÜZ EDİLEBİLECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR AMA BU KADAR AÇTIKTAN SONRA , BAKAN YADA TACİZ EDEN ERKEĞE " SAPIK , MANYAK" DİYOR , ÜSTÜNE BİRDE CEZA VERİYORUZ. YAHU BU YAPILAN HAREKET KEDİNİN ÖNÜNE CİĞERİ KOYUP ONDAN SONRADA "KEDİ BU CİĞERİ YEME SAKIN " DEMEYE , KEDİ CİĞERİ YEDİĞİNDE ONA CEZA VERMEYE BENZEMİYOR MU.
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