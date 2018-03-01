AKİT TV sunucusu Ahmet Keser hakkında ilginç gerçek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sivilleri öldürdüğü iddialarına sinirlenen Keser, canlı yayında "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" ifadelerini kullandı, yer yerinden oynadı. Hakkında soruşturma başlatılan Keser istifa etti, AK Parti'den sunucuya büyük tepki geldi. Geri adım atmayıp açıklamalara devam eden AKİT TV sunucusu için bugün ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök köşe yazısınde Keser'in daha önce profesyonel palyaçoluk yaptığını öne sürdü.

Özkök'in yazısının ilgilli bölümü şöyle;

"Şu Cihangir’den girip Nişantaşı ve Etiler’den çıkıp...

Baş üstünde baş bırakmayacak, beden üstünde kelle komayacak şu ekran yiğidosu var ya...

Meğer geçmişte bayağı ilginç bir sicili varmış... Cihangir seri katili, çocukların yaş günlerinde, düğünlerde profesyonel palyaçoluk yapıyormuş...

Tabii sakallı palyaço olmayacağı için, o günlerde bu eski fotoğrafında gördüğünüz gibi sinekkaydı bir delikanlıymış iyi mi...

Palyaçoluk güzel bir meslektir. Ama insan gibi yaparsan.

Adam değilsen, sakal bırakır, olsan olsan işte böyle pişmiş kelle çakma bir palyaço olursun...

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