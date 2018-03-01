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AKİT TV sunucusu Ahmet Keser hakkında ilginç gerçek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 07:42 | Son Güncelleme

Akit TV’deki “Gün Başlıyor” programında, "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" ifadelerini kullanan programın sunucusu Ahmet Keser'e tepkiler art arda gelirken bugün Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök 'Cihangir seri katili bir tövbekâr palyaçoymuş' başlıklı yazısında, Keser hakkında ilginç bir iddiada bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sivilleri öldürdüğü iddialarına sinirlenen Keser, canlı yayında "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" ifadelerini kullandı, yer yerinden oynadı. Hakkında soruşturma başlatılan Keser istifa etti, AK Parti'den sunucuya büyük tepki geldi. Geri adım atmayıp açıklamalara devam eden AKİT TV sunucusu için bugün ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök köşe yazısınde Keser'in daha önce profesyonel palyaçoluk yaptığını öne sürdü.

Özkök'in yazısının ilgilli bölümü şöyle;

"Şu Cihangir’den girip Nişantaşı ve Etiler’den çıkıp...

Baş üstünde baş bırakmayacak, beden üstünde kelle komayacak şu ekran yiğidosu var ya...

Meğer geçmişte bayağı ilginç bir sicili varmış... Cihangir seri katili, çocukların yaş günlerinde, düğünlerde profesyonel palyaçoluk yapıyormuş...

Tabii sakallı palyaço olmayacağı için, o günlerde bu eski fotoğrafında gördüğünüz gibi sinekkaydı bir delikanlıymış iyi mi...

Palyaçoluk güzel bir meslektir. Ama insan gibi yaparsan.

Adam değilsen, sakal bırakır, olsan olsan işte böyle pişmiş kelle çakma bir palyaço olursun...

AK Parti'den o sunucuya sert tepki: Siz kimsiniz?AK Parti'den o sunucuya sert tepki: Siz kimsiniz?
Akit TV'de skandal ifadeler: Sivil öldürecek olsak Cihangir’den, Nişantaşı’ndan, Etiler’den, Meclis’ten başlarızAkit TV'de skandal ifadeler: Sivil öldürecek olsak Cihangir’den, Nişantaşı’ndan, Etiler’den, Meclis’ten başlarız
Akit TV'de skandal ifadeler: Sivil öldürecek olsak Cihangir’den, Nişantaşı’ndan, Etiler’den, Meclis’ten başlarızAkit TV'de skandal ifadeler: Sivil öldürecek olsak Cihangir’den, Nişantaşı’ndan, Etiler’den, Meclis’ten başlarız

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Akit TV AKİT Tv sunucusu Ahmet Keser Ertuğrul Özkök

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
tamam sınırı aşan bir konuşma yapmış diyelim , fakat chp li yöneticilerin alayınızı izmirden denize dökeriz , imamlarımı keseyim çocukların üzerlerine kızgın yağmı dökeyim , 15 temmuz tiyatrodur ,canan kaftancıoğlunun şehitler ölmez den midesinin bulanması , Türk askerine işgalci diyenler vs vs binlerce tonlarca küfür kıyamet bir tek eleştiri yapılıyor mu bu cenaha özellikle ertuğrul denen müptezele bu lafım ikiyüzlü ve riyakarsınız cihangirde 15 temmuz gecesi tanklara tempo tutulduğunu bu millet gördü azınlığın çoğunluğa tahakkümü bu dur işte ve devam ediyor malesef.
@moland anlamazlar anlatamazsın hiç de sınırı aşan bir konuşma değil evet sivil kesilecek se oralardan başlanmalı bu halkı hakir görenler 1000 yı sürecek diyenler vesaire hepsi oralarda yasıyorlar
@moland AN İTİBARİYLE 214 KİŞİ SENİ BEĞENMEMİŞ ANLADIN..DOĞRU SÖYLEMEK BU ÜLKEDE ZOR..
@moland Onların hepsi bu şekilde konuşuyor ama nedense bazılarınca pek duyulmuyor! Kafaları kumun içinde olduğundan olsa gerek!
evet ne guzel siralamisin peki haburu hatirladinmi acilim.deyip megri megri diyenkeri ne istedierde vermedileri onu birak sen iyi cemmatci degiksen hic bir ise giremedigini devketin imkankarinin cemmatkere nasil verildigini yapan chp miydi 15 temmuz ne kadar gercekse bu guce ulasmakarina neden.olanida sen beynini kulanarak bukacaksin degilmi
@moland şu an ekran görüntüsü alıp egm ye bildireceğim
Kapatın Gitsin cumhuriuet Türkiye düşmanı cıa ajanı bunlar.. faydasız mikser..
@moland FETO YA MUHTEREM HOCA EFENDİ DİYENLERİ ÇOCUK TA CİZLERİNİ ARAŞTIRMA ÖNERGESİNE HAYIR DİYEN AKP LİLERİ O TANKLARIN ÜZERİNDEKİ BİRŞEYDEN HABERSİZ TÜRK ASKERİN BOĞAZINI KESENLERİ ÜLKEDEKİ ÇOCUK TECAVÜZLERİNDEN YOLSUZLUKLARA KADAR YAPILANLARI ALLAH DİYE ALDATAN DİN TACİRLERİNİ MENFAATLERİ İÇİN CÜPBE GİYİP HALKI SOYANLARA LAF YOK BÖYLE İNSANLARI KATLETMEYE MEYİLLİ OLAN OMURGASIZLARA LAF SÖYLETME HEMİ SEN ÖNCE KENDİNİ Bİ ARAŞTIR NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUN
yalakalık yapayım derken freni unutup duvara toslayan adam
vay o çocukların haline
ööffff ne bu haber mi köşe yazısı mı.
Hırsızlık gasp vatan hainliği yapmadan alın teri ile ekmeğini kazandığını itiraf ediyorsun, eğer karalıyorsan o zaman darbukacılıktan çaycılıktan vs gibi yerlerden saltanata uzanan belgeseller içinde söyleyeceğin bir çift lafın olmalı..
Tabiki bu şahsın yaptığıda düpedüz aymazlık. Zamanında Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt referandum sonucu hayır çıkarsa evet cephesini denize dökmüş gibi sevineceğiz hatta dahada ilerisi denize dökeceğiz demişlerdi. Ozamanda tepkiler bukadar zalimlece yüksek tesirli olsaydı.
@aksoy_sinan_1980 Denyo öyle mi demiş iyi dinle bakayım.
Bundan olsa olsa otopark degnekcisi olur
BENCE HAKLI SONUNA KADAR YANINDAYIZ
artık kime güveneceğimizi bilmiyoruz yaa adam resmen kendi kimliğini açıklamış hain öldürdünüz masumların kanında boğulun cehennem sizin için var yan cehennem yannnn
OZAMAN REFERANDUMDA SAMSUNDAN BAŞLAYIP EVETÇİLERİ DENİZE DÖKEN CHP VEKİLİ HÜSNÜ BOZKURT U DA UNUTMAYIN..
REFERANDUMDA EVET DİYENLERİ DENİZE DÖKECEK OLAN SALYALI VEKİL VARDI BİRTANE..ONUDA YANINA KOYUN
@sofi571 SENİN BEYİN SORUNUN VAR BENCE O CHP Lİ VEKİL EMPERYALİSLERİ VE ONLARA UŞAKLIK YAPANLARI DİYE SÖYLEDİ HAYIR DİYENLERİDE TERÖRİST İLAN EDENLERE NE DEMELİ ALAYINIZ AYNISINIZ ÖNCE MUHTEREM HOCA EFENDİ SONRA FETO ÖNCE HAİN APO SONRA SAYIN APO ÖNCE KIRMIZI HALIYLA KARŞILADIKLARI LİDER SONRA HEPSİ HAİN TERÖRİST ONCA RÜŞVET AVANTA ÖNCE HARAM SONRA SONRA SEVAP HADİN ORDAN GERÇEKLERİ GÖREMİYECEK KADAR GÖZLERİNİZİ BIRAKIN BEYRİNİZİ KAPATMIŞINIZ GERÇEKLERE
Dinime küfreden müslüman olsa der eskiler... Ertuğrul'un ne olduğunu 72 millet biliyor zaten... çokta kaale alınacak biri değil..
en belli bi soytarılık olduğu
Yalamalıkta çağ atlamış
akit tv hayatında 2 satır cumhuryetle ilgili kitap okumamış cin alının serisinden başka eline alıp kitap okumamış 3 yada 5 tövbekar sözde millet sevdalıları müslüman olabilirsin ama millet sevdalısı olmak her müslümanın harcı değil sizi ve sizin gibileri bu dünyadan temizlediğmizde allahın izniyle millet dünyaya hükmedecek
Televizyonda gördüğünüz zat, bir Medya Maymunu olarak seyredin ki ? Akit Tv ve gazetesinin ne olduğunu anlarsınız.
A spor kanalı da dikkatle izlenmelidir bence fanatik yorumcular var spor da şiddeti körüklüyorlar federasyon başkanı nın işine geliyor şu anda ama şiddet kimseye fayda vermez
katil palyoço olmasın.
AMAN ALLAHIM ALLAHIN YARATTIĞI İNSANLARDAN NE İSTİYORSUNUZ ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN SİZLERİ
adam tam cem yılmaz beyazıt öztürke rakip şovmen
...ey mynet... senin haber yorumlarına yapılan beğenilerde yapılan üçkağıtçılıklarını bilmeyen kalmadı. beğenmediğimiz yorumlara ve haberlerine otomatik olarak beğenildi olarak gösteriliyor. sayın mynet yöneticisi bu işler bilginiz dahilindemi yapılıyor acaba? yoksa kendi çalışanlarınızın bazılarının trollemesi mi? bilgilerinize...saygılarımızla....
ahmet keserin ne demek istediğini herkes anlıyor.içimizdeki hainlerden bahsetmiş adam.helal sana ahmet keser
Kimlerin kimin palyaçosu olduğu belli. Asıl palyoçolar kendilerini gazeteci kimliği ardına gizleyerek, efendilerine (fransa,amerika,israil vs.) kuyruk sallayan itlerdir. can Dündarlar, Enis Berberciler, Ekrem Dumanlılar vs. hangisini sayalım? Kim palyaço?
Ertuğrul Özkök te kim biz onun 28 ŞUBAT ve yakın dönemde attırdığı manşetleri unutmadık ben lafa bakarım laf mı diye birde söyleyene bakarım adam mı diye Ertuğrul Özkök te öyle birisi
GÜNLÜK HAYATTADA PALYAÇOLUĞA DEVAM EDİYORR...
KATİL BALİNA OLABİLİRMİ :)
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