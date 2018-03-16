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Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 14:29 | Son Güncelleme

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan Akit TV yorumcusu, gazeteci Ali Tarakçı, Ak Parti-MHP ittifakının yüzde 45'i geçmesinin mümkün olmadığını söyledi. Tarakçı AK Parti içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve partinin izlediği politikalardan rahatsız olan çok ciddi bir kesimin olduğunu iddia etti.

KRT'de Çağlar Cilara'nın programında referandum sürecinde, "Son seçimlerde AK Parti'ye oy verdim ama referandumda hayır diyeceğim" şeklindeki açıklamalarıyla gündeme gelen Ali Tarakçı, Ak Parti'nin MHP'nin politikalarını uygulayan bir parti olduğunu, ittifak arayışı içerisine girerek gücünü kaybettiğini söyledi.

Tarakçı, "AK Parti güçlü bir siyasi parti değil mi? Siz ittifak arayışına girdiğiniz andan itibaren psikolojik olarak karşı tarafta nasıl bir etki yaratıyorsunuz? Yani siz kendinizi güçlü görmüyorsunuz" dedi.

"ERDOĞAN'IN POLİTİKALARINDAN RAHATSIZ OLAN CİDDİ BİR KESİM VAR"

Ali Tarakçı, AK Parti'nin, MHP politikaları uygulayan bir parti olduğunu, AK Parti içinde dindar ve Kürt kesiminin partiden rahatsızlık duyduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Sayın Erdoğan'ın bugün tüm söyledikleri ve uyguladıkları politika MHP'nin genel politikalarından neyi farklı ki? AK Parti içerisinde bugün sayın Erdoğan'ın, partinin izlediği politikalardan dolayı rahatsız olan ciddi bir kesim var. Bu kesim içerisinde dindar insanlar da var, bunun içerisinde Kürtler de var."

"AK PARTİ-MHP İTTİFAKININ YÜZDE 50'Yİ GEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

AK Parti-MHP ittifakının yüzde 50'yi aşmasının mümkün olmadığını söyleyen Ali Tarakçı şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti ve MHP, yüzde 50 artı 1 ediyor diye kim söylüyorsa sokağın farkında değil. Yok böyle bir gerçeklik, bu mümkün mü? Kürtler, Kürt kökenli Türkiyeli vatandaşların ben seçimlerde ne olursa olsun bugünkü haliyle Ak Parti-MHP ittifakına oy vereceğini düşünmüyorum. Büyük oranda destek vermezler, Haziran seçimleri gibi olur. AK Parti yüzde 40'da kalır. Hatta onun altı bile söz konusu olabilir ama yüzde 5 MHP'den gelir, yüzde 45 olabilir. İttifakın alabileceği sınır yüzde 45'dir."

"ERDOĞAN İTTİFAK SÜRECİNDEN RAHATSIZ"

Ali Tarakçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yüzde 50 artı 1'e ulaşmak için küçük partilere muhtaç kaldığını ve bu süreçten rahatsız olduğunu da dile getirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçten rahatsız olduğunu görmemek için gerizekalı olmak lazım. Niye olmasın? Erdoğan devlete teslim oldu. Türkiye'de güçlü bir devlet geleneği var ve bu devlet 700 yıllık bir devlet. Bu devletin bir aklı var ve bu akla bugün Erdoğan'ın teslim olduğunu düşünüyorum ve o devlet kimse, kimlerse nasıl bir şeyse Erdoğan'a her şeyi yaptırıyorlar. Bu sistemi Erdoğan'a kim sattı bilmiyorum ama büyük bir kumpas kurdular."

"ERDOĞAN'IN KARŞISINDA GÜL ADAY OLURSA OYUMU GÜL'E VERİRİM"

Tarakçı, Erdoğan'ın karşısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olması durumunda oyunu tartışmasız Gül'e vereceğini de ifade etti ve şunları söyledi:

"Abdullah Gül aday olursa hiç tartışmasız oyum Abdullah Gül'e olur. Çok iddialı söylüyorum, Türkiye'de AK Parti'nin tabanından, HDP'lilerin de oyunu alabilecek tek insan Abdullah Gül'dür."

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Akit TV ak parti Recep Tayyip Erdoğan MHP ali tarakçı

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ne diyon sen yaaaaa % 58 garanti. bu tarihi yaz gör .
bu millet tayyipten kurtuldugu gun yetim hakkı yiyenlerden kurtulacak. ak parti karma birleşmiş milletler gibi. ne arasan var
vermezsem verme tarakçı %50 alamaz deyip de gariban CHP nin umuduyla oynama
istediğiniz bu ama yine başaramayacaksınız..!!!!
FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK BOZULDU CANIM ÜLKEM CANIM TOPRAKLARIM CANIM ASKERLERİM CANIM POLİSLERİM CANIM MİLLETİM CANIM GELECEK NESİLLERİM TEK VE YEGANE ÇÖZÜM KAİNATIN SAHİBİ ALLAH.C.C YE SIĞINMAK ONUN VAHİY OLARAK GÖNDERDİĞİ VE GÜNCELLEMESİ İÇİNDE OLAN KUR-AN-I KERİMDİR ONU İYİ OKUYUP ANLAMALIYIZ Kİ ONU BİZE GÖNDEREN YÜCE YARATICI HAYIRLARI ÇOĞALTSIN ŞU ANDA NUH TUFANI ÖNCESİ LUT KAVMİ HELAKI ÖNCESİ BİR DÖNEMİ YAŞIYORUZ BUNU BAŞARIRSAK HEM BİZ HEM NESLİMİZ HEM DE TÜM İNSANLIK KURTULACAK İNŞAALLAHÜRRAHMAN
zavallı mynet. senin algı operasyonunu seweyim. bu ittifak 45 i gecmez de. iyi parti tek basına 60 de. git kendini kandır.
He he he bir akit izleyicisi ve okuyucusu olarak bende sizden rahatsizim. Sayın gül sizin gibilerin dolmuşunda gelmez kaybedeceği maça çıkmaz ha çıkarsa kendi bilir sandık orada herkes boyunun ölçüsünü alacak 1yıl sonra nasılsa
lut kavmi ile ülkemizi bir tutmak ve bunuda beğenenler sizler hangi inancın mensubusunuz pensilvanya papazının dinimi... keşke her sözde ağzınızdan düşürmediğiniz Allah sizi kahretsede kurtulsak
akpden bahsedıoz yaralı parmaga i..mez onlar coktan planları vardır ysk ellerınde ortadogudan 5 mılyon cpu aldı muhafazakar kurtlrdn alamazlr ama o krmalardan alırlar keza akpden 2 puan bandında ıyı partı ve saadetete gıdecklerdır ekonomı kotu dıye baska partılere gıdıste olacktır onlarıda ortadogudan aln coplerlen alacklr bnlrn amacı atatrkn kurdugu cumhurıyetı yıkıp kendılerıne gore yargılnmck bı rejm getrmek ve bnn ıcınde hersey bklnr bndan cnku devrılecklerı zmn baslarına ne geleceklrını cok ıyı bılıolr
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