Akit TV yorumcusu gazeteci Ali Tarakçı'dan Berat Albayrak tepkisi: Ayıp gerçekten ayıp olmaz ya, bu olmaz

Akit TV'de yorumculuk yapan gazeteci Ali Tarakçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasına tepki gösterdi. Tarakçı bunun ahlaki olmadığını söyleyerek, "Ayıp, gerçekten ayıp, buna ayıp demeyecek, bunu eleştirmeyecek insanın aklından da, vicdanından da kaygı duyarım" diye konuştu. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Tarakçı, Berat Albayrak'a devletin hazinesinin teslim edilmesine AK Parti içinde vicdan sahibi insanların itiraz edeceğini söyleyerek şu sert tepkiyi dile getirdi: "İşin bir ahlaki boyutu var her şeyden evvel. Siz damadınızı hazineyi devredemezsiniz. Olmaz ya, bu olmaz. Eğer siz damadınızın dışında Türkiye'de AK Parti içerisinde 40 yıllık siyasi hayatınızda yol arkadaşlarınız ve birikmiş değerler açısından bula bula damadınızı bulmuşsanız tek kelimeyle çok ayıp bu. Ahlaki değil bu. Ayıp, gerçekten ayıp, buna ayıp demeyecek, bunu eleştirmeyecek insanın aklından da, vicdanından da kaygı duyarım. AK Parti içerisinde vicdanı olan adamlar itiraz edecekler bu duruma."

ALİ TARAKÇI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI Gazeteci Ali Tarakçı, Esenyurt'ka kaza sonrası tartıştığı kişi tarafından bacağından tabancayla vurulmuştu. Yaşanan olayı anlatan Tarakçı, "Çocuklarımı okula bırakmak için evden çıktım. Sonra bir araç arabama arkadan çarptı. İndik baktım araçlarda bir şey yok. Rapor tutmak istediler, sonra aralarından biri silahını çıkardı ateş etti" diye konuşmuştu. ALİ TARAKÇI KİMDİR? 1964 Sinop doğumlu olan Ali Tarakçı’nın kendi sitesinde yer alan bilgiler şöyle: 1980 darbesinden sonra, aranırken 4 Kasım tarihinde yakalandı. 46 günlük gözaltından sonra, bir yıla yakın tutuklu kaldı. Yargılandığı davadan beraat etti. TKP ve TBKP yöneticiliği yapan Ali Tarakçı, daha sonra Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) kurucuları arasında yer alarak, Avcılar İlçesi, İstanbul İl Yöneticiliği ve MYK Üyeliği yaptı. YDH'nın feshi Barış Partisi'yle birleşmesinin ardından İstanbul İl Yöneticiliği, 1998 yılında MYK Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Halen Akit TV'de tartışma programı yapıyor. BERAT ALBAYRAK KİMDİR? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.