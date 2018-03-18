Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Ali Akben, bugünkü köşesinde seçimlere ilişkin AK Parti’ye dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte Ali Akben'in o yazısından ilgili bölüm;

“TEDBİRDE GECİKME DEVAM ETTİKÇE PARTİ KAN KAYBEDİYOR”

“Zaten okuyan, dinleyen de yok. Ama olsun halkın içinden bir kişi olarak bu satırları yazmayı bir görev addediyorum. Siyaset bilimci veya sosyal bilimci değilim. Ancak halkımızın nabzını tutacak kadar halkımızla iç içe olan bir vatandaşım. Bizi teğet geçen 2008 dünya ekonomik krizinde bir holding patronu ‘CEO’su profesyonel olan firmaların bir kısmı battı. Biz holdingimizin patronu olarak bu süreci ciddi bir kriz yaşamadan atlattık’ demişti. Demem o ki, halkımızın nabzını ofisimde, vapurda, metroda, Marmaray vs. gibi farklı yerlerde tutmaya çalışıyorum. Parti yöneticilerimiz elbette bazı gerçekleri benden daha net görüyor olabilirler. Ancak tedbirde gecikme devam ettikçe parti kan kaybediyor.”

“BELEDİYE SEÇİMLERİNDE AK PARTİYE REY VERMEYECEĞİM”

Ali Akben, “Kayıp telafi edici plan ve program daha fazla ötelenmemeli” diyerek şu çarpıcı ifadeleri kullandı: