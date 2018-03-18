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Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 13:41 | Son Güncelleme

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Akben yazısında , “Parti bu hızla irtifa kaybetmeye devam ederse sanırım önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak” ifadesini kullandı.

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Ali Akben, bugünkü köşesinde seçimlere ilişkin AK Parti’ye dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte Ali Akben'in o yazısından ilgili bölüm;

“TEDBİRDE GECİKME DEVAM ETTİKÇE PARTİ KAN KAYBEDİYOR”

“Zaten okuyan, dinleyen de yok. Ama olsun halkın içinden bir kişi olarak bu satırları yazmayı bir görev addediyorum. Siyaset bilimci veya sosyal bilimci değilim. Ancak halkımızın nabzını tutacak kadar halkımızla iç içe olan bir vatandaşım. Bizi teğet geçen 2008 dünya ekonomik krizinde bir holding patronu ‘CEO’su profesyonel olan firmaların bir kısmı battı. Biz holdingimizin patronu olarak bu süreci ciddi bir kriz yaşamadan atlattık’ demişti. Demem o ki, halkımızın nabzını ofisimde, vapurda, metroda, Marmaray vs. gibi farklı yerlerde tutmaya çalışıyorum. Parti yöneticilerimiz elbette bazı gerçekleri benden daha net görüyor olabilirler. Ancak tedbirde gecikme devam ettikçe parti kan kaybediyor.”

“BELEDİYE SEÇİMLERİNDE AK PARTİYE REY VERMEYECEĞİM”

Ali Akben, “Kayıp telafi edici plan ve program daha fazla ötelenmemeli” diyerek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

“Mal bulmuş mağribiler, sonradan görme zenginleşmiş asalaklar, üst bürokraside makam ve koltuğundan emin olan garanticiler yağcılar yoğurtçular, yerel yönetimleri çiftlikleri sanan aymazlar derhal bertaraf edilmeli.

"ÖNÜMÜZDEKİ YEREL SEÇİMLERDE KAYAYA TOSLAYACAK"

Parti bu hızla irtifa kaybetmeye devam ederse sanırım önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak. Bir kişinin ağzından değil çok kişinin ağzından aynı şeyi işitiyorum. Reis baş tacımız elbette, başkanımız o. Ama belediye seçimlerinde AK Partiye rey vermeyeceğim. Böyle başlayan cümleler bugün sağda solda çok rağbette görüyor.

Böyle bir sonuç elbette beni üzer. Ancak son pişmanlığın fayda vermeyeceği bir güne bu günden hazırlanılmalı. Ülkemiz ve insanımız elbette daha iyisine layık.”

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
inşallah Toslar..
herseçim öncesi aynı şey.doymadı sersem muhalefet
Eyyy ali akben kimsin sen yav
Yeni vaatler verirler ne olacak her şey onların elinde nasıl olsa kırsal kesin ve aşiretler yeter tek başına
Ne oldu bunlara acaba. Yoksa 15 Temmuzdan önce CB tarafından kurulan yeni din bunlarıda mı rahatsız etmeye başladı. Önce Gülenciler ortadan kaldırıldı. şimdi de sırada diğer cemaatler var.Son zamanlardaki diğer cemaatlere yapılan operasyonlardan belli zaten. Bu tür küçük cemaatler hemen ortadan kaldırılabilir. Ama Gülencileri darbe gibi birşey ile yani halkın desteği ile kaldırmak gerekirdi ve de ortadan kaldırıldı. Hadi bakalım yeni ortadan kaldırılacak cemaatlere. İslamı güncelleme adı altında kurulan yeni dinin ayrıntılarını önümüzdeki süreçte göreceğiz.
Ben engelliyim emekliyim ek iş yapamıyorum çocuklarım işsiz kiradayım ailemin ek geliri yok ama GSS ödüyorum SİZ BENİM YERİME OLSANIZ AK PARTİ'ye oy verirmisiniz verirseniz gerekçeniz nedir. Aç insandan ne beklersiniz. Buyrun Sayın ERDOĞAN'a sorun engelli olmak çalışamamak ev sahibi olamamak çocuklarıma iş bulamamak benim hatammı.
Alma mazlumun ahini cikar aheste aheste...
yeni akitin derdi ne acaba
AK Parti ; Belediye seçimlerinde de MHP Adaylarına ağırlık verse iyi eder Ben bunu uzun zamandır söylüyorum zaten Sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde Reis e Oy vereceğim Diğer seçimlerin hepsinde MHP
ormanı ağacı yeşili katleden beton dan başka bır şey duşunmeyenr oy veren çıkarcı yada fark etmeyenlerden
SİZE TOSLUYACAK YA SAKİN OLUN BİRAZ
o sadece sizin gönlünüzden geçirdiğiniz olması için dua ettiğiniz ama bizimde güzel bir atasözümüz var bilirsiniz itlerin duası kabul olsa gökten kemik yağardı diye ;)
boş muhabbet yapmış
Ben bu şahısların SÖZLERİNDE SAMİMİYET GÖRMÜYORUM! ! ! Sn Bahçeli' yi Taklit ediyorlar! ! ! Sn Bahçeli gibi; Sn Erdoğan - Ailesi ve AKP için AĞIZA ALINMAYACAK Sözler söyledi şimdi KIYMETE Bindi! ! AKİT Yazarı da, DEĞERİNİ Arttırmak, Önemsenmek, ALINGANLIK YAPIYORSUN, Seni Seviyoruz denilsin diye Bu Cümleleri SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM! ! ESKİ Dostlar, DÜŞMAN Olmaz! ! Ayı KUYUDAN SU ÇEKİP, BİRLİKTE İÇİYORLAR! ! Saygılarımla
ÜLKEMİN VATANIMIN CUMNURİYETİMİN ADALATİMİN DEMOKRASİMİN GELECEGİMİN TÜRLÜGÜMÜN DİNİMİN İMANIMIN İNANCIMIN GENLERİYLE OYNADINIZ BU YANINIZA KALMIYACAKTIR Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Akben yazısında , “Parti bu hızla irtifa kaybetmeye devam ederse sanırım önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak” ifadesini kullandı.
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