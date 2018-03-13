Akit yazarı Dilipak'tan gündem yaratacak AK Parti iddiası!

Bana kalırsa bugün AK Parti’nin en büyük riski, dışarıdan gelen tehditlerle ilgili değil, içindeki AKP’liler ve onların işbirlikçileridir.

Bunlar bilinmiyor değil. Bilinmemesi mümkün değil. İşin ucu gruba, parti üst yönetimine, hatta bakanlar kuruluna gelip dayanıyor. Üst düzey bürokratlara gelip dayanıyor.

Bakın FETÖ’de birilerine dokunulmuyor, dahası onları hâlâ imtiyazlı konumdalar. Bu satırlar Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'a ait... Dilipak'ın Akit'te yayımlanan "'Abla'lar işbaşında!" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle: "(...) Herkesin bildiği örgüt içinde yer almış isimler hâlâ ortalıkta dolaşıyor. Bu da kahreden ve zihinleri bulandıran bir başka gerçek. Bu alçaklar, mecliste, parti üst yönetiminde birileri ile hâlâ kumpas kuruyorlar, ortaklık yapıyorlar, oğlu, enişte, kayınbirader malı götürüyorlar. Suçsuzların aklanması kadar suçluların cezalandırılması da gerek. Ve bunu yaparken, tepeden başlamak, yakın çevreden başlamak gerek. Bakın bu sorun çözülmüş değil. Geçenlerde Antalya, Adana, Çankırı seyahatlerim oldu. Sadece burası değil. Gittiğim yerlerin en az yarısında sorun var. Şuyu bulmuş bir sürü iş var. Bakın bazı şeylerin şüyuu vukuundan beterdir. Bu sorunların en kısa sürede çözülmesi ve gerçeğin ortaya çıkartılması gerek. Söylenti kargaşanın kız kardeşidir.

Bana kalırsa bugün AK Parti’nin en büyük riski, dışarıdan gelen tehditlerle ilgili değil, içindeki AKP’liler ve onların işbirlikçileridir. Bunlar bilinmiyor değil. Bilinmemesi mümkün değil. İşin ucu gruba, parti üst yönetimine, hatta bakanlar kuruluna gelip dayanıyor. Üst düzey bürokratlara gelip dayanıyor. Geçen gün FETÖ’nün mahrem yapılanmasındaki ‘ankesörlü telefon’ soruşturmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 bin civarında ‘kripto’ askeri tespit etti. Savcılık, ‘şüpheli’ listesindeki askerlerin isimlerini Genelkurmay Başkanlığı’na bildirdi. Bakın aynı durum, diğer kamu kurumlarında ve siyaset dünyasında da var. Hani şu emniyetteki kadro fazlası emniyet müdürlerinin emekli edilmesi hikâyesi var ya, 15 Temmuz öncesi bu tasfiyeyi yapan kurul üyelerinin neredeyse tamamı bugün içeride, sanık ya da görevden el çektirildi. O gün onlar, kendi önlerinde engel gördükleri ne kadar kişi varsa hepsini tasfiye ettiler ve bugün hâlâ onlar göreve iade edilmiş de değiller, hem de bugün o kadrolar boşalmış olsa da.