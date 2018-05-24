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Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan dolar yorumu: Zam gelmiyor bize ne dolar fiyatından

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, doların önlenemeyen yükselişiyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan dolar yorumu: Zam gelmiyor bize ne dolar fiyatından

Bir dizi tüketim ürünü sıralayarak yılbaşından bu yana döviz kurlarındaki artışın bu ürünlerin fiyatlarını hiç etkilemediğini savunan Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "O zaman bize ne, dolardan, bize ne doların fiyat artışından?" diye yazdı.

Karahasanoğlu'nun "1 milyon lira krediyi iki banka nasıl verdi?" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

Yılbaşından bu yana, eski sistemdeki tanımlaması ile, dolar bazında % 25 devalüasyon yaşanmış…

Doların fiyatı % 25 artmış ama..

Ben günlük hayatımda..

Yılın başında ekmeği 1.25’den alıyordum. Yine aynı fiyattan alıyorum.. (Yakınında Halk Ekmek olanlar için de örneğim aynı.. Daha düşük fiyattan ama, yılbaşındaki fiyatlarla aynı fiyattan ekmeği alıyorlar.)

Bitkisel yağ lazım, yılbaşındaki fiyatla aynı fiyata alıyorum.

Suyu aynı fiyata kullanıyorum.

Doğalgaz aynı, elektrik aynı fiyat..

Benzin-mazotta yılbaşına göre küçük bir farklılık var.. Ama onun da hesabı, son ayarlama ile görüldü.. Artık artmayacak..
O zaman bize ne, dolardan, bize ne doların fiyat artışından..

“Bekleriz.. Sabrederiz..

25 Haziran’da görüşürüz” deriz..

Olur biter..

Bu arada, Merkez Bankası baskılara dayanamayıp, dün akşam saatlerinde dolar spekülatörlerinin gazını almak için, seçimi de beklemeden bir atak yapmış..

Faizi yükseltmiş..

Bakalım, bu kararla, spekülatörlerin ne kadar gazını alacaklar..

Esas hesaplaşma, 25 Haziran’da..

Faizi dün 3 puan yükselten Merkez Bankası, inanıyorum ki, o gün de beş puan-6 puan birden indirmesini bilecektir..

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Akit ali karahasanoğlu dolar

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
Bu kadar gerizekalı olmayı nasıl başarıyorsunuz hayret ediyorum
Gerçeği sen de biliyorsun ama işte beyinsiz kesimi elde tutabilmek için saçmalıyorsun. Allah seni de bildiği gibi yapsın inşallah sahtekar herif
mal dersek suç mu şimdi oruç ağızla
Yüzünden nur akıyor dilinden "gerçekler" akıyor maşallah.şu dış mihraklar olmayaydi iyiydi.
Mankafalı sanki hemen yansıyor doların zammı önümüzdeki günlerde görürsün beyinsiz
ve beyin kendini boşluğa bıraktı...
DOLAR ARTMIYOR SİVRİSİNEK BEYİNLİ .TÜRK PARASI DEĞER KAYBEDİYOR.AKEPEDEN ÖNCE YÜZ DOLARLIK MALA 120 TL ÖDERKEN ŞİMDİ 500 TL ÖDEMEK ZORUNDAYIZ AMA SEN KAFANI YORMA GİT KUMDA OYNA .NASIL OLSA ANLAMAZSIN .
doğru bence ne dolarım.ne altınım ne Euro var cebimde tek lira ile yapın ülkemizin parasına emeğine sahip çıkın döviz çıkması için sepek lere inanmayın
he he anlat...makarnacılar dinliyor...he öylemiymiş laaa diyorlar bak anlat sen anlat...
bunlardaki beyni kuşa taksan ters uçmaya başlar hayvancağız.
Resmen milletle dalga geçiyor bunlar... Allah hepimizin yardımcısı olsun...
Ekmek ile karın doymuyor.Yada sen ekmekten başka bir şey yemiyorsun.Gazeteci olacaksın Türkiye'de yaşamıyorsun galiba dışardan camdan mı?
Yeni nesil cahil
Dolar artmıyor TL değer kaybediyor hemde euro ve diger para birimlerine karşı değer kaybediyor.elektrik benzin mazot sene başındaki fiyatlarına bak zammı gör aynı şekilde araç araba fiyatlarına madem öyle köprü geçiş fiyatları niye %50 zamlandı
SEN MARSTA MI YAŞIYORSUN? ÇARŞIYA,PAZARA BİR GİT DE GÖR,HALA GÖREMEZSEN BİR DOKTORA GİT!! HER YER ALEV,ALEV!!! SIRA SANA DA GELECEK İNŞALLAH!!!
Makro ekonomi bilmenize de gerek yok.Şöyle söyleyeyim.Dolar borcu olanlar var.Dışarıdan dolarla mal alanlar var.Dolarla dışardan işgücü sağlayanlar var.450 milyar dolar borcumuz var ya ülke olarak.Dolar 1 lira arttı 3 ayda.Borcunumz 450 milyar lira arttı.Bunun anlamı şu .Türkiyede her aileye 30 bin lira verilebilirdi.Olayın boyutu bu kadar büyük.
Sen yalancısın,sen nasıl muslumansin,insanların gözüne baka baka nasıl yalan söylersiniz he akitler?
Hatta kredi çekip, dolar yapalım ;)
Beyin diye kova taşıyan bir AK-IT ecevite yazar kasa fırlatan bizi tandoğan meydanında toplayan hırsız zafer çağlayan nerede
bunlar nasil gerizekali boyle ya..
biri sunu soylesin kurdaki artis eldekileri tuketince yenileri siparis verilince belli olacak 1-2 ay sonra gorecegim seni ya Allah sizi bildigi gibi yapsin
Ülkeyi bitirdiniz AK-ITler değişim şart inşallah IYI gelecek Türkiye IYI olacak güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzur bulacak
CAHİLLİĞİN OKULU OLSAYDI BU ADAMAMIN 3 SINIFTAN BAŞLAYACAĞINA EMİNİM
tipe bak
çağdaş ve bilinsel eğitimden vazgeçtik, ne işimiz yariyordu ki beyin bedava. böylee adamaları alıp okumaya bile değmez. dolar arınca beyefendi kıçındaki donun da pahalanacağını hesapliyamiyor
bu adam aptalmı salakmı şizofrenmi yoksa bizimle alaymı ediyor. gerçi bizimle alay edemez etse etse sadece kendi çevresiyle makarnacılarla at gözlüğü takan ve o zihniyetin peşinde koşanlarla alay edebilir. EDEP YAHUU..
dolarla ülkeye gelen malların ticaretini yapan esnaflar nolacak embesil onuda çözsene
Karahasanoğlu, galiba sen kafanı kuma sokmuşsun, gerisi beni ilgilendirmez dersen soyadın gibi kara gözlükleri takıp etrafa bilgiçlik,ekonomistlik taslama. Dövizin etkilemediği ne var söylersen iyi olur.
ve bu adam gazetede köşe yazarı o zaman bize ne senin gerizekalılığından
heee bilgisayarı neyle alcaz yazar efendi
Bunlar nasıl gazetede yazıyor ben onu merak ediyorum. Sokaktan adam toplasak bunlardan daha mantıklı düşünür. Artık elektronik bir şey almak hayal oldu. Ülkemiz batmaya doğru ilerliyor...
La haso la sen aklını kaybettin gibi birde tüüüm iz'an,insaf ve hak-hukuk-adalet duygularını gaybetmişsin la haso. La haso sizin gibi yandaşalara şimdilik cennet emme 25 haziran ile ateşiniz artacak bre nadan.
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