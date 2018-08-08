HABER

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 10:26 | Son Güncelleme

Akit gazetesi yazarı Nurettin veren, bugün kaleme aldığı yazısında FETÖ ile ilgili verdiği bilgilerin hala ortaya çıkarılmadığını söyledi. Veren, "Benim Genelkurmaya vermiş olduğum kaset bulunduğu halde, yine ortaya çıkarılamaması ve üzeri örtülmek istenmesi, kimleri, hangi bürokratları ve hangi siyasileri korumak için yapılmaktadır?" derken, "Bu kasetin içeriği çözümlenerek, sayın Başkanımıza ve ilgili bakanlıklara bu kaset iletilmedir" diye belirtti.

Akit yazarı Nurettin Veren'den gündemi sarsacak yazı: O gizli kasete el koyun!

Akit gazetesi yazarı Nurettin Veren, bugünkü köşesinde FETÖ ile ilgili verdiği bilgilerin hala ortaya çıkarılmadığını belirten bir yazı yazdı.

"Daha önceki yıllarda Genelkurmayda vermiş olduğum FETÖ ile ilgili çok önemli bilgiler olmasına rağmen, 8 saatlik bu görüntülü ifadem 2006’dan 2017 yılına kadar, yani 11 yıl ortaya çıkmadı" diyen Veren, ifade kasetinin Ankara Cumhuriyet Savcılığının adli emanetinde bulunduğunu belirtti.

Veren, "Benim Genelkurmaya vermiş olduğum kaset bulunduğu halde, yine ortaya çıkarılamaması ve üzeri örtülmek istenmesi, kimleri, hangi bürokratları ve hangi siyasileri korumak için yapılmaktadır?" derken, "Bu kasetin içeriği çözümlenerek, sayın Başkanımıza ve ilgili bakanlıklara bu kaset iletilmedir" diye belirtti.

Veren, Genelkurmay'daki kasete el konulmasını isterken, "Kaset yine aynı şekilde yok edilebilir ve üstü örtülebilir. Yeni kurulması gereken Meclis Araştırma Komisyonu, ilk iş olarak bu 11 yıl gizli kalmış olan Genelkurmaydaki kasete el koyarak, pek çok gizli olayları ortaya çıkarabilir" diye ifade etti.

Veren'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Kapıyı pencereyi sımsıkı kapatıp, herkesi FETÖ’ye gitmeye ve sığınmaya mecbur ederseniz, aynen daha önceki yıllarda Adnan Oktar’ın kendine köle ettiği ve sığınmaya mecbur ettiği insanlar gibi, raporun hiçbir faydası olmaz. Ben Meclis Araştırma Komisyonuna ifade vermek ve irtibata geçmek istediğim halde, maalesef komisyon benimle görüşmedi. 20 yıldır mücadele eden ve benimle görüşmeyen komisyon, acaba ne işe yarar ve kimlerle görüşür?

Şimdi yeni Türkiye, yeni hükümet ve Başkanlık sisteminde, bence yapılması gereken en önemli iş, FETÖ ile mücadele karargahın da yeni meclis ve yeni bakanlıklarla, FETÖ ve darbe ile Mücadele Araştırma Komisyonu yeniden, güvenilir ve bu örgütün iç yapısını, stratejilerini ve taktiklerini bilen, uzman kişilerle yeniden kurulmalıdır.

Pek çok itirafçı ve eski FETÖ’cülerden bilgiler alınıp, dünyanın değişik yerlerinden Türkiye'ye geri dönmek isteyen pişmanlık ve itirafçılık yasasıyla FETÖ’den kurtulmak isteyenler, bu kurulacak olan komisyona gelerek de pek çok bilgi verebilirler.

Kapıyı pencereyi sımsıkı kapatıp, herkesi FETÖ’ye gitmeye ve sığınmaya mecbur ederseniz, aynen daha önceki yıllarda Adnan Oktar’ın kendine köle ettiği ve sığınmaya mecbur ettiği insanlar gibi, raporun hiçbir faydası olmaz. Ben Meclis Araştırma Komisyonuna ifade vermek ve irtibata geçmek istediğim halde, maalesef komisyon benimle görüşmedi. 20 yıldır mücadele eden ve benimle görüşmeyen komisyon, acaba ne işe yarar ve kimlerle görüşür?

Daha önceki yıllarda Genelkurmayda vermiş olduğum FETÖ ile ilgili çok önemli bilgiler olmasına rağmen, 8 saatlik bu görüntülü ifadem 2006’dan 2017 yılına kadar, yani 11 yıl ortaya çıkmadı. Daha sonra 2017 yılında Sözcü gazetesi bu kasetin bulunduğunu, Nurettin Veren’in ifade kasetinin kaybolmadığını, şu anda Ankara Cumhuriyet Savcılığının adli emanetinde bulunduğunu açıkladı.

O günkü Genelkurmay Başsavcısı tarafından da doğrulandı ve manşet yapıldı.

İfademi alan Zekeriya D. isimli savcının da, FETÖ’nün ahlaksız kumpası ile görevinden uzaklaşmak zorunda kaldığını bizzat kendisi söyledi.

Şimdi aradan geçen bu iki yıla yakın zaman içerisinde, benim Genelkurmaya vermiş olduğum kaset bulunduğu halde, yine ortaya çıkarılamaması ve üzeri örtülmek istenmesi, kimleri, hangi bürokratları ve hangi siyasileri korumak için yapılmaktadır?

Bu kasetin içeriği çözümlenerek, sayın Başkanımıza ve ilgili bakanlıklara bu kaset iletilmedir. Kaset yine aynı şekilde yok edilebilir ve üstü örtülebilir. Yeni kurulması gereken Meclis Araştırma Komisyonu, ilk iş olarak bu 11 yıl gizli kalmış olan Genelkurmaydaki kasete el koyarak, pek çok gizli olayları ortaya çıkarabilir."

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldüBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Şans Topu sonuçları 8 Ağustos 2018: Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ 895. hafta Şans Topu canlı çekiliş)Şans Topu sonuçları 8 Ağustos 2018: Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ 895. hafta Şans Topu canlı çekiliş)
Fatih Portakal'a kızdıran olay!Fatih Portakal'a kızdıran olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nurettin Veren Akit Genelkurmay Başkanlığı FETÖ gizli kaset 15 Temmuz darbe girişimi Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Eşini sevgilisiyle yakalayınca dehşet saçtı!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe turu zora soktu

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Baş fetöcü bu bunlar hala ortada gezdikleri sürece bu mesele çözülmez.
siyasi iktidar çok iyi biliyor hangi bürokrat yada millet vekillerinin fetöyle bağlantısının olduğunu. ucu bir şekilde kendilerine dokunacak diye örtbas ediliyor . bu çifte standardın daniskası siyasiye dokunma diğerlerini idam et gitsin . toplum olarak siyasi kanadında yargılanmasını istiyoruz.
o kaset senin eline nasıl geçti? hepiniz aynısiniz.
buda yeni taktik içeriyi karıştır bir birlerine düşür aradan sıyrıl
Akit'te de FETOCU var mı?
BU ADİ ALÇAĞI TUTUKLAYIN. BUNLARA NEDEN MÜSAMAHA EDİLİYOR. GERÇEK FETÖ CÜ BU VE BUNUN GİBİLER AMA BUNLARIN ÜZERİNE GİTMEK BAZILARININ İŞİNE GELMİYOR.
Diğer Haberler
Kemal Sunal'la ilgili sözleri büyük tepki çekmişti... Cemile Bayraktar'dan tartışma yaratacak yeni tweet!

Kemal Sunal'la ilgili sözleri büyük tepki çekmişti... Cemile Bayraktar'dan tartışma yaratacak yeni tweet!

Şans Topu sonuçları 8 Ağustos 2018: Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ 895. hafta Şans Topu canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 8 Ağustos 2018: Şans Topu çekilişi saat kaçta? (MPİ 895. hafta Şans Topu canlı çekiliş)

Fatih Portakal'a kızdıran olay!

Fatih Portakal'a kızdıran olay!

Sokak ortasında skandal görüntüler!

Sokak ortasında skandal görüntüler!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika dikkat çeken tahmin

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika dikkat çeken tahmin

Telefon sapığına meydan dayağı!

Telefon sapığına meydan dayağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.