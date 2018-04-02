Akkent kongre merkezi hızla yükseliyor

Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi’ne yaptırılan Akkent Kültür ve Kongre Merkezi’nin inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde Akkent Kültür ve Kongre Merkezi’nin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Kültür ve Kongre Merkezi’nin yıl sonuna kadar tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, “Akkent Kültür ve Kongre Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlanmak üzere ve burası 35.000 m2’lik çok büyük bir alan. Özellikleri ve incelikleri olan bir bina inşaa ediyoruz. Bu nedenle çok titiz ve hassas bir çalışma ortaya konuyor. Yıl sonuna kadar yetiştirmeyi planladığımız Akkent Kültür ve Kongre Merkezi için 7/24 esası ile ekipler hiç durmadan çalışıyor. Burası ayrıca fonksiyonel olarak da Gazianteplilerin kalbinde önemli bir yere sahip olacak. Gaziantep’in şu anda ihtiyaç duyduğu ve 3.000 m2 fuaye alanı 3 tane büyük olmak üzere toplamda 11 tane salonu, içerisinde Restaurantı, iki kat kapalı otoparkı, ayrıca bir çok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak olan önemli bir mekan kazandırmış olacağız. Amacımız bu güzel eseri görev süremiz bitmeden bu yıl sonuna kadar tamamlayıp, Gaziantep halkının hizmetine sunmak” dedi.