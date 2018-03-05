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Akkor Pulat koruma sistemi testi geçti! Dünyada ilk olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 09:08 | Son Güncelleme

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, merakla beklenen Akkor Pulat aktif koruma sisteminin atışlı testi başarıyla geçtiğini yakın zamanda Afrin'de görevli tanklara entegre edileceğini açıkladı.

Demir'in twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Müsteşarlığımız tarafından geliştirilen Akkor Pulat aktif koruma sistemi, atışlı test faaliyetleri başarıyla gerçekleştirildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan tanklarımıza kısa sürede entegre edilecek olan sistem, bu anlamda dünyada ilk kez muharebe alanında kullanılan aktif koruma sistemi olacak.

Bu süreçte yoğun emek sar feden ASELSAN ve TÜBİTAK Sage çalışanlarımızı da tebrik ediyorum"

Afrin'de ABD'nin verdiği o silahları durduracak sistem...Afrin'de ABD'nin verdiği o silahları durduracak sistem...

ÇELİK ANLAMINA GELİYOR

Altay tankı için, yaklaşan anti tank roketleri ve füzeleri belirleyerek havada imha edecek AKKOR üzerinde çalışan ASELSAN, tank ve zırhlı araçlara yönelik "çelik" anlamına gelen PULAT isimli yeni bir aktif koruma sistemi geliştirme projesi başlatmıştı.

ismail-demir

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akkor pulat İsmail Demir Afrin Suriye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bayrak ipliği ürettik diye sevinilen zamandan nerelere geldik.Gerçi çok yol var daha ama en azından üretmeye çalışmaya başladık.Savunma sanayi iyi yolda..
Osmanlıdan sonra yeniden büyük devlet olma yolundayız.Çok çalışmamız lazım,herkes kendi işini en iyi şekilde yaparsa inşallah kısa sürede dünyanın ilk 5 ülkesinden biri olacağız.Japonlar 1.dünya savaşından bitik bir vaziyette çıktıktan sonra her gün 1 saat fazladan devlet için çalıştılar ve para almadılar,herkes işini en iyi yapma hedefine kilitlendi,saygı ve sevgiyle birlikte kenetlenerek,israf etmeyerek, vatanları için çalışarak, bu günkü teknolojik seviyeye geldiler.Dış güçler 30 yıldır başımıza bu pkk belasını sarmasaydı, askeri darbeler olmasaydı bugün çok daha iyi durumda olurduk.
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