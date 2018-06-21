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Akkuyu Nükleer'de büyük şok! Casus çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 07:06 | Son Güncelleme

Akkuyu Nükleer Santrali Yönetim Kurulu Üyeliği yapan ve Rusya’nın en büyük devlet enerji şirketlerinden Inter RAO’nun üst düzey yöneticilerinden biri casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Akkuyu Nükleer'de büyük şok! Casus çıktı

Rusya’nın gözaltına aldığı Karina Tsurkan, Romanya ile Rusya arasında casusluk krizine sebep oldu. Kadın bürokrat geçen yıla kadar Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi’nde yönetim kurulu üyesi olarak da görev aldığı bildirildi. Akkuyu Nükleer AŞ’nin 2017’deki genel kurulunda Karina Tsurkan’ın yerine yönetim kuruluna Hasan Cüneyd Zapsu üye olarak atanmıştı.

Rus güvenlik makamları, FSB operasyonu sonrası gözaltına alınan ve “yabancı ülke vatandaşı” olduğu belirtilen 43 yaşındaki Tsurkan’ın ismi açıklanmayan bir yabancı ülke için casusuluk yaptığını iddia ediyor. Hem Rus hem de Romanya medyası bu ülkenin Romanya olduğu iddialarını gündeme taşıdı.

20 YIL HAPSİ İSTENECEK

Zanlı hakkında 10 ila 20 yıl arasında hapis istenebileceği vurgulanıyor. Inter RAO’nun sitesinde, Tsurkan’ın Rusya vatandaşlığının olduğu bilgisi veriliyor. Vatan'ın Vedomosti gazetesinden derlediği habere göre, Inter RAO elektrik enerji şirketinde ticaret müdürü olarak görünen Tsurkan’ın Romanya istihbarat servisiyle ilişkilendirildiği iddiaları medyaya yansıdı. Bu gözaltıyla ilgili olarak Rusya Enerji Bakan Yardımcılarından birinin ofisine de FSB tarafından baskın yapıldığı haber veriliyor.

Tsurkan’ın şirket web sitesinde yer alan biyografisinde Moldova’da bir üniversiteden mezun olduğu, 2010-2011 yıllarında şirketin Moldova, Ukrayna ve Romanya ile ilişkilerinden sorumlu olduğu vurgulanıyor. 2017 yılında ise Akkuyu nükleer santralini inşa eden şirketin yönetim kurulunda görev yaptığı belirtiliyor. Daha önce medyaya yansıyan haberlerde Akkuyu Nükleer AŞ’nin 31 Mart 3017 tarihli genel kurulunda Karina Tsurkan’ın yerine yönetim kuruluna, ABD’de yaşayan işadamı Hasan Cüneyd Zapsu üye olarak atandığı vurgulanmıştı

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