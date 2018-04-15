‘Aklınla 1000 Yaşa’da 250 öğrenci finale kaldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’nda finale 250 öğrenci kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bilgievleri 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik ‘Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’nı düzenliyor. Kocaeli genelinde 14 bin 864 öğrencinin katıldığı yarışmanın yarı final elemeleri gerçekleşti. Bin 45 öğrenci yarı finalde bir üst tura geçmek için mücadele etti. Yarı final sınavları hafta sonu İzmit Türkan Dereli İlkokulu, Gölcük Barbaros İlkokulu, Gebze 50. Yıl Chrysler İlkokulu’nda gerçekleşti. Yarı finallerde katılım gösteren bin 45 öğrenciden 250’si finalde yarışma hakkı kazandı. Yarışmanın finalleri 28 Nisan Cumartesi günü Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Finalde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olacak öğrencilerin okullarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Zeka Oyunları Sınıfı’ yapılacak. Yarışmada ilk 10 sırada öğrencisi olan öğretmenlere yine ödül takdim edilecek.