AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında AKM'nin ön cephesi kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu Taksim'de hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu.
Bir anda gürültüyle panik yaşayan vatandaşlar gözlerini AKM'ye çevirirken, oluşan toz bulutu ise yıkım ekibi tarafından sulanarak batırılmaya çalışıldı.
İHA
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