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AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu.

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında AKM'nin ön cephesi kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu Taksim'de hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bir anda gürültüyle panik yaşayan vatandaşlar gözlerini AKM'ye çevirirken, oluşan toz bulutu ise yıkım ekibi tarafından sulanarak batırılmaya çalışıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Taksim Atatürk Kültür Merkezi

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