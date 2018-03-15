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AKMB Yayınları Bursa TÜYAP 16.Kitap Fuarı’nda yer alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:50 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı (AKMB) yayınları 17-25 Mart tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde okurlarla buluşuyor.Söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 80 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak fuara bu yıl toplam 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.Fuarda Türk düşüncesi, Türk mimarisi, Türk müziği, halısı, çinisi, bilim tarihi gibi kültürümüzün ana unsurlarıyla ilgili birbirinden kıymetli ve bilimsel yayın ölçütleriyle hazırlanıp basılmış kitapların tamamı yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulacak.Dokuz gün sürecek fuarda imza günleri ve etkinliklerde yüzlerce yazar, okuyucularıyla buluşacak.

AKMB Yayınları Bursa TÜYAP 16.Kitap Fuarı’nda yer alacak

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı (AKMB) yayınları 17-25 Mart tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde okurlarla buluşuyor.
Söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 80 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak fuara bu yıl toplam 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.
Fuarda Türk düşüncesi, Türk mimarisi, Türk müziği, halısı, çinisi, bilim tarihi gibi kültürümüzün ana unsurlarıyla ilgili birbirinden kıymetli ve bilimsel yayın ölçütleriyle hazırlanıp basılmış kitapların tamamı yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulacak.
Dokuz gün sürecek fuarda imza günleri ve etkinliklerde yüzlerce yazar, okuyucularıyla buluşacak. Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı her gün 10.00-19.30; kapanış günü olan 25 Mart günü ise10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın 17 Mart Cumartesi günü konuk edeceği yazar ve imza saati şu şekilde olacak:
“Prof. Dr. Mertol Tulum , İmza Günü: 17 Mart Cumartesi Saat: 14.00, Kitapları:Dede Korkut-Oğuznameler (Oğuz Beylerinin Hikayeleri) Sinan Paşa Maarifname.”

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