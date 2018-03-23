AKM’de “Barok Akşamı” büyüledi

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen “Barok Akşamı” konseri, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Bale Salonu’nda müzikseverlerle buluştu.
Şefliğini Sanatçı Öğretim Elemanı Murat Sümer’in üstlendiği konserde solist olarak Doçent Hale Basmacıoğlu, Sanatçı Öğretim Elemanı Özlem Akdeniz, Doçent Ezgi Gönlüm Yalçın, Doçent Hüseyin Akdeniz, Doç. Özlem Arkan Sümer yer aldı. “Barok Akşamı” konserinde Barok Döneminin önemli bestecilerinden olan A. Vivaldi’den “Yaylı Çalgılar ve Sürekli Bas için Konçerto RV 146, Allegro, Andante (E Sempre Piano), Presto”, “2 Keman için Konçerto RV 510, Allegro (Moderato), Largo, Allegro”, “2 keman için Konçerto RV 522, Allegro, Larghetto E Spiritoso, Allegro”, “4 Keman için Konçerto RV 580, Allegro, Largo, Allegro” ve J.S Bach’tan “Keman ve Obua için Konçerto BWV 1060, Allegro, Adagio, Allegro” eserleri seslendirildi.
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