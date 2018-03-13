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 AKM'de yıkım çalışmaları hızlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:32 | Son Güncelleme

ATATÜRK Kültür Merkezi'nde (AKM)  başlayan yıkım çalışmaları hızlandı.

 AKM'de yıkım çalışmaları hızlandı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Kültür Merkezi'nde (AKM) başlayan yıkım çalışmaları hızlandı. Çatıda iş makinesiyle yapılan yıkıma aşağıdan da bir iş makinesi dahil oldu. Bugün yapılan çalışmalarda yıkım yapılan alanda başında sadece bir baret bulunan ve bunun dışında hiç bir önlem almadıkları görülen iki kişinin sık sık gezinmesi dikkat çekti.

(FOTOĞRAF)

AKM'de yıkım çalışmaları hızlandı AKM'de yıkım çalışmaları hızlandı AKM'de yıkım çalışmaları hızlandı AKM'de yıkım çalışmaları hızlandı

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