AKM'NİN YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı devam ediyor. Çalışmalar kapsamında AKM'nin demir aksamları iş makinaları tarafından kesiliyor. Kesimin ardından beton kısımlar aşağı düşürek toz bulutu oluşturuyor. Tozun etrafa dağılmaması için hortumla su sıkılıyor.

Görüntü Dökümü:

-Yıkım çalışması

-Kesim işlemleri

-Betonların düşmesi

-Detaylar