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AKM'NİN YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı devam ediyor.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkımı devam ediyor. Çalışmalar kapsamında AKM'nin demir aksamları iş makinaları tarafından kesiliyor. Kesimin ardından beton kısımlar aşağı düşürek toz bulutu oluşturuyor. Tozun etrafa dağılmaması için hortumla su sıkılıyor.

Görüntü Dökümü:
-Yıkım çalışması
-Kesim işlemleri
-Betonların düşmesi
-Detaylar

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