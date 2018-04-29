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AKM'NİN YIKIMINDA GÜRÜLTÜ VE TOZ BULUTU PANİK YARATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA Atatürk Kültür Merkezi'nde yıkım çalışmaları sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
Atatürk Kültür Merkezi'nde yıkım çalışmaları sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu.
Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkım çalışmaları devam ediyor. Bugün de AKM'nin ön cephesi kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu Taksim Meydan'da panik yaşattı. Bu anlar bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Toz bulutu
-Yaşanan panik
-Genel ve detaylar

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