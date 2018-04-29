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AKM'nin yıkımında gürültü ve toz bulutu panik yarattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

ATATÜRK Kültür Merkezi'nde yıkım çalışmaları sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu.

AKM'nin yıkımında gürültü ve toz bulutu panik yarattı

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Kültür Merkezi'nde yıkım çalışmaları sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu.
Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkım çalışmaları devam ediyor. Bugün de AKM'nin ön cephesi kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu Taksim Meydan'da panik yaşattı. Bu anlar bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

AKM'nin yıkımında gürültü ve toz bulutu panik yarattıAKM'nin yıkımında gürültü ve toz bulutu panik yarattı

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