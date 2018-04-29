AKM'nin yıkımında gürültü ve toz bulutu panik yarattı

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA Atatürk Kültür Merkezi'nde yıkım çalışmaları sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu hareketi anlar yaşanmasına sebep oldu. Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkım çalışmaları devam ediyor. Bugün de AKM'nin ön cephesi kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında oluşan gürültü ve toz bulutu Taksim Meydan'da panik yaşattı. Bu anlar bir amatör kamera tarafından kaydedildi.
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