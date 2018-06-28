AKO Akü, Matrix Press teknolojisiyle sektörün yeni gücü oldu

AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, açıklamadaki değerlendirmesinde, Türkiye ekonomisine ve ihracatına önemli katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikalarının sektöründe sadece Türkiye’de değil Avrupa’daki en büyük üretim alanı olacağını ifade etti.

Akü üretiminde sektörde kullanılan en gelişmiş ve görece en iyi sonuçları veren üretim tekniği olan Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojisi Türkiye’de sadece AKO Akü’de bir arada kullanılıyor. Bu teknolojiler sayesinde aküler üretilirken daha dayanıklı oluyor ve yıllarca en üst seviyede enerji sağlayabiliyor.

AKO Akü'den yapılan açıklamaya göre, AKO Grup bünyesinde yer alan şirket, Çankırı’da AKO Prestige ve Turbo Akü marka akülerin yerli üretimlerini gerçekleştiriyor.

İSTANBUL (AA) - AKO Grup bünyesinde kurularak 2016 yılında Çankırı’da üretime başlayan AKO Akü, öncülüğünü yaptığı Matrix Press teknolojisiyle Türkiye’nin akü sektöründe yeni bir güç oldu.

Türkiye’de yalnız kendilerinin kullandığı Matrix Press (Punch) üretim teknolojisinin bu alanda en üst seviye olarak kabul edildiğini ve dünya çapında da sayılı kuruluş tarafından kullanılabildiğine işaret eden Büyükkalender, "Yeni yatırımlarımızla, küresel boyutta Türkiye’nin otomotiv sanayindeki en büyük ataklarından biri olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkalender, akü üretiminde teknolojinin zirvesi kabul edilen Matrix Press teknolojili akülerin, laboratuvar ve saha testlerinde de kanıtlanmış avantajlarının "daha düşük yakıt tüketimi", "su kaybetmediği için daha uzun ömür", güçlü ızgara yapısı ile ısı ve şarj kaynaklı deformasyona karşı direnç" ve "kaizen tüneli sayesinde 4 kata kadar ekstra performans" olduğunu dile getirdi.

\

- Matrix Press teknolojili akülerin avantajları

AKO Akü açıklamasına göre, Matrix Press teknolojisi daha uzun ömrü ve daha yüksek performansı daha hafif akü ile sağlıyor. Bu durumda aracın görece daha düşük yakıt tüketmesine olanak veriyor. Akülerde performans plakalardaki aktif malzeme ile sağlanıyor. Matrix Press teknolojisinde aktif malzeme performansı artırılırken ızgara ağırlıkları azaltılabildiğinden ağırlık görece azaltılıyor.