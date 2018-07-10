AKO Jant fabrikasına yeni üretim hattı

İSTANBUL (AA) - AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren AKO Jant, 3 milyon dolar yatırımla devreye aldığı yeni üretim hattıyla üretim kapasitesini ve istihdam gücünü artırdı. AKO Jant'tan yapılan açıklamaya göre, Türk sanayisinin yerli sermayeli gücü AKO Grup bünyesinde 2013 yılında faaliyete geçen AKO Jant, düzenli yatırımlarla gelişimini sürdürüyor. 23 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere, toplam 120 bin metrekare alan üzerinde kurulu AKO Jant fabrikasında, 3 milyon dolar yatırımla bu yıl temmuz ayında devreye alınan yeni jant üretim hattı, üretim kapasitesini yüzde 35 artırırken, istihdamda da 60 kişilik bir artış sağladı. Yeni hattın tasarımı, üretim işleminin ürün hattan inmeden tamamlanmasını sağlıyor. Tüm üretim proseslerini entegre şekilde gerçekleştiren üretim hattıyla, üretim kapasitesini jant ebadına göre 300 ila 900 adet/vardiya seviyesine taşıyor. Böylece, özellikle 17.5, 19.5 ve 22.5 ürün gruplarında müşteri talepleri daha hızlı karşılanabiliyor. \ - 30’dan fazla ülkeye ihracat

Hafif ticari araçlar, otobüs kamyon grubundaki araçlar ve zirai araçlar için sıvama tekniği ile jant üretimi gerçekleştiren AKO Jant, dünya pazarında ticari, zirai, endüstriyel araç üreticileri ve liman ekipmanları üreticilerinin tercihleri arasında yer alıyor. AKO Jant ayrıca, binek otomobiller ve 4x4 araçlar için de üstün kaliteli jant üretimi gerçekleştiriyor. En son teknoloji ile üretilen AKO Jant ürünleri, Güney Amerika kıtasında yer alan Guatemala dahil 30’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. AKO Jant fabrikasında kurulan yeni jant üretim hattı, son teknoloji ile otomatik olarak tasarlandı. Ürettim hattı, robotlarla entegre çalışıyor. İş güvenliği tedbirlerinin de en yüksek seviyede alındığı bu operasyonlarda, sağlıklı bir üretim yapılması hedefleniyor. Yeni hattın teknik özellikleri arasında, çember üretim grubunda otomatik yüklemede bükme ve kıvırma, 800 KVA'lık tam otomatik alın kaynak sıyırmak için sıyırma ve ezme grubu, çembere ilk formunu veren robot ile yüklemeli ağız açma presi, 14 inç'ten 24 inç'e kadar tüm jant gruplarında üretim yapabilen 3 istasyonlu hadde grubu yer alıyor.