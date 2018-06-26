AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

AKOM'dan İstanbul'da hava durumuyla ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

'EN AZA İNMİŞTİR'

AKOM'un Twitter hesabından yapılana açıklamada,'Marmara Bölge genelinde oğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yagış Bursa ve Tekirdağ bölgelerinde dolu şeklinde etkili olmuştur.

Yağış Marmara denizi üzerinden geçerek akşam 17.00 sularında İstanbulda etkili olmaya baslamiştır.Yagışın il genelinde aralıklarla gece yarısına kadar devam etmesi beklenirken dolu yagisi ile ilgili risk en aza inmistir.' ifadeleri kullanıldı.

Marmara Bölge genelinde oğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yagış Bursa ve Tekirdağ bölgelerinde dolu şeklinde etkili olmuştur.

Yağış Marmara denizi üzerinden geçerek akşam 17.00 sularında İstanbulda etkili olmaya baslamiştır. — AKOM (@ibbAkom) 26 Haziran 2018

Öte yandan AKOM'un daha önce yaptığı açıklamada, 'Meteoroloji Radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik Tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor.' ifadeleri kullanmıştı.

