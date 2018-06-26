AKOM : Dolu gözükmüyor

Özgür DENİZ KAYA/İSTANBIL,(DHA)-AKOM, İstanbul'da dolu beklenmediğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor" denildi.



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