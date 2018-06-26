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AKOM'dan dolu yağışına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:29 | Son Güncelleme

AKOM, dolu yağışıyla ilgili riskin en aza indiğini duyurdu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da beklenen kuvvetli dolu yağışına ilişkin açıklama yaptı.

AKOM'un twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi genelinde başlayan sağanak yağışın Bursa ve Tekirdağ üzerinde dolu şeklinde etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada Marmara Denizi üzerinden geçerek saat 17.00'de İstanbul'da etkili olmaya başlayan yağışın gece arısına kadar aralıklarla süreceği aktarılırken, dolu yağışı ile ilgili riskin en aza indiği kaydedildi.

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