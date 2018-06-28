AKOM'dan yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, İstanbul'un, Marmara Denizi üzerinden gelen yeni bir sağanağın etkisi altına gireceği belirtildi.
Açıklamada, "Meteorolojik tahminlere göre, bir saat içerisinde güney bölgelerinden başlayacak olan yağış; Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Yağışın saat 21.00'e kadar aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor." denildi.
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