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AKP'li Özdağ: Esad'la görüşme değerlendirilmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 07:44 | Son Güncelleme

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’dan AKP’nin Suriye ve Beşar Esad politikasına ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi...

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’dan AKP’nin Suriye ve Beşar Esad politikasına ilişikin dikkat çeken bir çıkış geldi.

Özdağ, Habertürk TV’de Didem Arslan’ın sunduğu “Türkiye’nin Nabzı” programına konuk oldu. Programda Afrin operasyonunu değerlendiren Özdağ, AKP iktidarının Ortadoğu’da İran ve Irak ile diyalog halinde olması gerektiğini anlatttı.

Özdağ konuşmasının sonunda ise kendi fikri olduğunu belirterek Afrin operasyonunun ardından Suriye’de Esad ile görüşme konusunun "Eğer Esad Türkiye'nin politikalarına yaklaşmışsa değerlendirilebileceğini" dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Selçuk Özdağ Beşar Esad

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Elbette; iş işten geçmeden Esad ile görüşmemiz gerekir. Türkiye, yangının büyümesini engellemek için bu hamleyi mutlaka yapmalı. Kardeş Esad'ın topraklarında, gözümüzün olmadığını ispat etmeliyiz.
kardeşin baldız baldız diye sayıklıyor sen kardeş kardeş diye. Çarpık ailesiniz belliki...
değerlendirme değil mecbursunuz görüşmeye komşun yanarsa sende yanarsın erduvanın egosu yüzünden ülkemi rezil ettiniz
Eleştiriler doğru çokta eksiği var. Yazık etti kendine öğrenememiş sanırım Reis'in dışında düşünmenin Şuç sayıldığı bir Partide olduğunu bir an için unutmuş olmalı.
AKP nin sağlıklı-akıl ve mantığa,ülke ve milletin menfaatlerine DIŞ POLİTİKASI YOK.AKP ancak İSRAİL için ortadoğuda İSRAİL'e fayda sağlıyacak politikaların oluşması için çaba gösterir. MAVİ MARMARA ŞEHİTLERİNİN-S.ŞAH TÜRBESİNİN KORUNMASINI YAPAMIYAN,ESAD ile GÜZEL İLİŞKİLERİNİ BOZANDAN BAŞKA TÜRLÜ SÜ BEKLENEMEZ.
çarpılırsın bak
AKŞENER esad ile görüşmeli dediğinde kuduz gibi saldırılar nerede yine kim KANDIRDI diyeceksiniz!!!
AKP maalesef bataklığa sapladı ülkeyi.SURİYE idaresi ile bundan 8 yıl önceki ilişkilerin devamı getirilmiş olsa zaten SURİTE DEMOKRASİ için artan bir gelişme içinde idi. KANITIM ŞU;SURİYE ülkemiz ile arasındaki TEL ÖRGÜLERİN KALDIRILMASI,VATAANDAŞLARININ ÜLKEMİZE SERBESTÇE GEÇİŞİ VE BİZİM SURİYE YE VİZESİZ GİRİŞİMİZ BAŞLAMIŞ,TİCARETİMİZ ART ARDA ARTAN İVMEDE İDİ. İKİ ÜLKE ORTAK KABİNE TOPLANTISI YAPMIŞTI. Bu ilişkileri bozan AKP dir.AKP maalesef İSRAİL için komşu ve müslüman ülkelerle aramızı bozmuştur.
Doğru söylemiş adam ne var bunda ? tabi soruna mezhepçi yaklaşan Akp bu adamı hain ilan eder...
çevir kazı yanmasın politikası.
akp ulkeyi bok etti araptan gecilmiyor ulke
Dönmekten fırıldak oldunuz be
Türkiye nin komşularıyla diyalog içerisinde olması kadar doğal bir şey yok. Bunun aksinin yapılması ve söylenmesi ahmaklıktır. Diyalog varken, diyalogdan vazgeçip küsmek veya düşmanlık sergilemek bir çok insanın gereksiz yere ölmesine ve bir çok zarara neden olur, işin muhatabıyla sorunlar birebir çözülmezse ; o sorun çözülmeden sürekli ortada kalır. bu nu devlet adamları bizden daha iyi bilirler, çünkü bu iş onların işi. Herkes işini hakkıyla yapmalı...
mkyk üyeliğine seçilip 6 ay kalabilen o kızgınlıklada başkanlık karşıtı yazılar yazan değişik bir vekil şimdide belediye başkanlığı için kendini gösterme derdinde
şahsi görüşünü söylemiş,,AKP yi bağlamaz,,,,
esad ile görüşmemi.asla olmayacak bu.yahu bir kaşık suda boğucaz adamı nerdeyse
akp de ABD den bağımsız bir akıl varmı?
akpde sevdıgım tek adam bu selcuk özdag herkes sevıo selcuk beyı
SELÇUK BEY MUHSİN YAZICIOĞLUNU KİMİN ÖLDÜRTTÜĞÜNÜ BİLMİYOR HERHALDE FETÖ VE AKP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DE BİLMİYOR BİRİ ÇIKIP ANLATSA İYİ OLUR.ABD NİN KUKLA UZANTISI AYNI ZAMANDA TÜRKİYEDE DEVLETİN KURUMLARINI ELLE GEÇİREN BİR TERÖR ÖRGÜTÜ VARKEN BU İŞLERİN ZOR OLACAGINI SELÇUK BEY ANLAMALI BENCE
sahibi ben terörist esed ile asla ve asla görüşmem diye bas bas bağırırken...bu milletvekili nasıl böyle bir açıklama yapabiliyor...aslında bu tür açıklamalar toplumda görüşme yapılabilir algısını yaratmak ve arttırmak olabilir...bu zat ta bu konuda günah keçisi olma görevini mecburen kabul etmek zorundadır ve görevini yapmıştır..arkası başkalarındanda gelebilir..dün kardeşim esad tı..bugün terörist esed oldu yarın neden yoldaşım esad olmasın...bu tür tükürdüğünü yalama olayları Türkiye siyasetinde hiçte azınsanmayacak kadar çoktur...birzamanların sülo su nedemişti dün dündür bugün bugün ...
çok doğrukonuşmuş. başka seçenek kalmadı bir an önce esadla ilişkilerin düzelmesi lazım hataydaki esnaf battı artık
Milden milim sapis harcanma nedeni...
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