AKP'li Özdağ: Esad'la görüşme değerlendirilmeli

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’dan AKP’nin Suriye ve Beşar Esad politikasına ilişikin dikkat çeken bir çıkış geldi.
Özdağ, Habertürk TV’de Didem Arslan’ın sunduğu “Türkiye’nin Nabzı” programına konuk oldu. Programda Afrin operasyonunu değerlendiren Özdağ, AKP iktidarının Ortadoğu’da İran ve Irak ile diyalog halinde olması gerektiğini anlatttı.
Özdağ konuşmasının sonunda ise kendi fikri olduğunu belirterek Afrin operasyonunun ardından Suriye’de Esad ile görüşme konusunun "Eğer Esad Türkiye'nin politikalarına yaklaşmışsa değerlendirilebileceğini" dile getirdi.
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