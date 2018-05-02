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AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 16:51 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Danışmanı Recep Cengiz, AKP Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün’ün kumarhanede çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. AKP'li vekil fotoğrafı;'Bunlar bizim özel işlerimiz' sözleriyle savundu.

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özel Danışmanı Recep Cengiz, AKP Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün’ün kumarhanede çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Recep Cengiz, Twitter mesajında “AKP Tekirdağ mv Metin Akgün’ün Bulgaristan’da bir kumarhanedeki eğlencesi. Tabii istediğini yapabilir, ama millete karşı dürüst olun, dürüst!” ifadelerini kullandı.

İşte o mesaj:

AKP’Lİ METİN AKGÜN: BUNLAR BİZİM ÖZEL İŞLERİMİZ

Odatv'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, sosyal medyanın tartıştığı kumarhane fotoğrafını AKP Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün fotoğrafı doğrulayarak “O çok eski bir fotoğraf zannedersem, ben tanıyamıyorum zaten. Bunlar bizim özel işlerimiz, kim ne karışır? Onların özel işine kim, ne karışıyor? Yazıktır, günahtır. Bizi Türkiye tanır” ifadelerini kullandı.

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CHP ak parti Metin Akgün kumar kumar masası

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hangi akepelinin boğazından helal geçiyor ki
Rast gele sayın vekil
ayetle alay eden makara yapan TÜRK düşmanı PAPA çocukları TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz
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