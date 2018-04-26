AKPM’de yolsuzluk iddialarına yönelik rapor

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Heyeti Üyesi ve AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, yolsuzluk iddialarıyla Azerbaycan’ın aşırı yanlı bir şekilde hedefe konulduğunu söyleyerek, Avrupa Konseyi yönetiminin eski PYD eş başkanı Salih Müslim'in AKPM çatısı altında konuşma yapmasına sessiz kalışını eleştirdi. Strazburg’da toplanan AKPM Genel Kurulunda, bazı AKPM üyeleri hakkında ortaya atılan yolsuzluk ve yasa dışı lobi faaliyetleri oturumu düzenlenerek konuyla ilgili hazırlanan rapor tartışıldı. Oturumda söz alan Aktay, konuyla ilgili raporun neredeyse sadece Azerbeycan’ı hedef alan tutumunda açık bir tarafgirlik ve Azerbeycan’ı karalama amaçlı kasıtlı bir tutum izlenimi edinildiğini söyleyerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Aktay, AKPM’de bazı ülkelerin maksatlı şekilde hedef alındığını kaydetti. Eski PYD eş başkanı Salih Müslim'in AKPM'ye konuşmacı olarak davet edildiğini hatırlatan Aktay, “Yolsuzluktan bahsedilecekse, 29 masum insanın can verdiği bir intihar saldırısının organizatörü olmak dolayısıyla yargılanmakta olan ve hakkında tutuklama kararı bulunan bir terör örgütü mensubunun hangi etik dışı bağlantılarla AKPM çatısı altında konuşma fırsatı bulabildiğini sorarak başlayalım.” dedi.

Yasin Aktay, Müslim’in kurumun çatısı altında bir faaliyete katılımına izin verilmesini protesto etmek üzere Türk Delegasyonu Başkanı Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın Genel Kurulu terk ettiğini anımsatarak, şunları dile getirdi: Terör örgütü PYD üyesi Müslim, 2016’da Ankara’da 29 masum cana mal olan bir intihar saldırısını düzenlediği için yargılanmakta ve hakkında yakalama emri bulunmaktadır. Bunun ışığında, ilk olarak ve her şeyden önce, acilen, AKPM üyelerini teröristlerin AKPM faaliyetlerine katılımını destekleme serbestisinden alıkoyacak düzenlemelere ihtiyacımız vardır.” Hazırlanan raporların marjinal, ön yargılı ve tarafgir kişilerce üstlenilmesinin raporların propaganda diliyle yazılmasına neden olduğunu vurgulayan Aktay, bu duruma karşı AKPM’nin önlem alması gerektiğini anlattı. AKPM’deki yolsuzluk ve yasa dışı lobi faaliyetlerini incelemek üzere kurulan Bağımsız Soruşturma Kurulunu (BSK) nesnellikten uzak görünmesine neden olan bazı çarpıklıkların olduğuna işaret eden Aktay, şöyle dedi: