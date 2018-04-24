"AKPM'nin çağrısı kabul edilemez"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Türkiye'de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması, seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısı kabul edilemez. Bu çağrı, Türkiye'nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir." ifadesini kullandı. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonunun Türkiye'de seçimlerin ertelenmesi yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Anayasa'nın 67. maddesinde "Türkiye'de seçimler serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapılır" hükmünün yer aldığını anımsatan Bozdağ, seçimlerin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince itiraz ile şikayetleri karara bağlama yetkisinin de Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) bulunduğuna işaret etti. Bozdağ, seçmen kimliğini kontrol, imza alma, oy pusulası, zarf/mühür verme, sandığı açma, oyların açık sayımı/dökümü ve birleştirilmesi işlemlerinin de parti temsilcilerince yapıldığını ve bu işlerin imzalı tutanakla tespit edildiğini belirterek, Türkiye'de seçimleri YSK'nin yönetip denetlediğini ifade etti.

Bir güven müessesi olan YSK'nin, kurulduğu günden bugüne seçimleri Anayasa, yasa, dürüstlük ve şeffaflığa uygun bir şekilde yönettiğini aktaran Bozdağ, dünyada en dürüst ve en güvenli seçimlerin Türkiye'de yapıldığını, aksini iddia etmenin ise iftira olduğunu kaydetti. - "Türkiye'nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir" Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, AKPM'nin seçimlerin ertelenmesi çağrısına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu hakikatlere rağmen Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Türkiye'de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması, seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin ertelenmesi çağrısı kabul edilemez. Bu çağrı,Türkiye'nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir. Fransa OHAL'de seçim yaptığında AB kriterleri, seçim güvenliği akıllarına gelmeyen, Fransa'ya seçimi erteleme çağrısı yapmayan AKPM'nin konu Türkiye olunca AB kriterleri, OHAL ve seçim güvenliğini hatırlayıp Türkiye'ye seçimi erteleme çağrısı yapması, manidardır, çifte standarttır. Türkiye, egemen, bağımsız ve demokratik bir ülkedir. Seçimin yapılmasına ve vaktine Türkiye kendisi karar verir. Hiç bir uluslararası örgüt veya güç ya da başka bir ülke Türkiye'nin içişlerine karışamaz, Türkiye'nin seçimlerine ve milletimizin özgür iradesine müdahale edemez."