AKPM'ye İsviçreli Başkan

STRAZBURG (AA) - İsviçreli politikacı Liliane Maury-Pasquier, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) başkanlığına seçildi.
AKPM Yaz Dönemi Genel Kurulu Strazburg'da başladı.
AKPM'nin en yaşlı üyesi sıfatıyla oturumu açan İngiliz üye Sir Roger Gale, başka bir aday olmadığı için oy kullanmaya gerek kalmadığını ve İsviçreli sosyalist üye Maury-Pasquier'nin doğal olarak AKPM'nin yeni başkanı seçildiğini ilan etti.
İtalyan üye Michele Nicoletti, ocak ayında AKPM Başkanı seçilmiş fakat ülkesi İtalya'da milletvekili seçilemediği için AKPM üyeliği ve başkanlığı düşmüştü.
1949'da kurulan Avrupa Konseyinin 47 üyesi bulunuyor. AKPM'de Sosyalist Grup başkanlığını yürüten Maury-Pasquier, şimdiye kadar bu göreve getirilen dördüncü kadın üye olarak tarihe geçti.
AP raportörü Piri: Seçimler adil bir ortamda gerçekleşmedi
Kuzey Kore 500'e yakın Türk askerin naaşını Türkiye'ye iade edecek
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
İşte 24 Haziran seçimlerinin ülke ülke oy oranları
Direk dansı yapacağım diye ağaca yapışınca...
Sandığımdan kim çıktı? Oy kullandığınız sandıktan hangi parti ne kadar oy aldı? (Sandık sorgulama aracı)
CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: 'Erdoğan, seçimi alacak'
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum