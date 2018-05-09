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Akrabalar arasında miras kavgası: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 00:07 | Son Güncelleme

Kars'ın Akyaka ilçesinde akraba iki aile arasında miras nedeniyle çıkan ve baltanın da kullanıldığı kavgada biri ağır, 10 kişi yaralandı

Kars'ın Akyaka ilçesinde iki aile arasında miras nedeniyle çıkan kavgada biri ağır 10 kişi yaralandı.

Akyaka ilçesi Merkez İstasyon Mahallesi'nde akrabalar Caner P. ve Burhan P. arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Caner P, Burhan P'yi başına balta ile vurarak yaraladı. Her iki aile fertlerinin de kavgaya karışmasıyla olay büyüdü.

Olayı görenlerin bildirmesiyle bölgeye polis gelen kavgayı yatıştırdı ve çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya karışan Burhan P, Yurda P, İlhan P, ve Oğuz P. ile diğer aileden Caner P, Erol P, Dilber P, Doğan P, Turgut P, ve Cafer P. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Başına balta darbesi alan ve ağır yaralanan Burhan P'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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Kars kavga

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