HABER

Akrabalarını öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 19:57 | Son Güncelleme

Edirne'de ağabeyi ve üç yeğenini öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısı hakkında, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de ağabeyi ve üç yeğenini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık hakkında, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Feyyaz Doksat'ın avukatı ile akrabaları katıldı. Sanık Doksat, tutuklu bulunduğu cezaevi tarafından hazır edilemediği için duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk olarak Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapor okundu. Raporda, Feyyaz Doksat'ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Ardından duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını verdi.

Mütalaada sanık Doksat'ın suç tarihinde uyuşturucu madde kullandıktan sonra ağabeyi Bülent ile 4, 9 ve 10 yaşlarındaki üç yeğenini, kafalarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine vurmak suretiyle öldürdüğü belirtildi.

Sanığın cesetleri bir kanepenin üzerine taşıdıktan sonra yaktığı ifade edilen mütalaada, Doksat'ın 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti verdiği aranın sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Edirne'de geçen yıl ağustos ayında, Bülent ve çocukları Ertuğrul (4), İsmail (9) ve Büşra Doksat kaldıkları evde öldürüldükten sonra yakılmış olarak bulunmuş, olayla ilgili Bülent Doksat'ın kardeşi Feyyaz Doksat gözaltına alınmıştı.

Skandallar art arda ortaya çıktıSkandallar art arda ortaya çıktı
Ankara'da müthiş iddia!Ankara'da müthiş iddia!
Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçtiFatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cezaevi hapis Katil zanlısı

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.