Akrabalarını öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

EDİRNE (AA) - Edirne'de ağabeyi ve üç yeğenini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık hakkında, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Feyyaz Doksat'ın avukatı ile akrabaları katıldı. Sanık Doksat, tutuklu bulunduğu cezaevi tarafından hazır edilemediği için duruşmaya katılmadı.
Duruşmada ilk olarak Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapor okundu. Raporda, Feyyaz Doksat'ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.
Ardından duruşma savcısı, esas hakkında mütalaasını verdi.
Mütalaada sanık Doksat'ın suç tarihinde uyuşturucu madde kullandıktan sonra ağabeyi Bülent ile 4, 9 ve 10 yaşlarındaki üç yeğenini, kafalarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine vurmak suretiyle öldürdüğü belirtildi.
Sanığın cesetleri bir kanepenin üzerine taşıdıktan sonra yaktığı ifade edilen mütalaada, Doksat'ın 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme heyeti verdiği aranın sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
- Olay
Edirne'de geçen yıl ağustos ayında, Bülent ve çocukları Ertuğrul (4), İsmail (9) ve Büşra Doksat kaldıkları evde öldürüldükten sonra yakılmış olarak bulunmuş, olayla ilgili Bülent Doksat'ın kardeşi Feyyaz Doksat gözaltına alınmıştı.
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