Akrabalarını öldüren trafik polisi hakkında karar

Adana'da tartıştığı iki dayısı ve kuzenini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan trafik polisi 3 kez müebbet ve 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan polis memuru Görkem Elbadi, müştekiler Ganime ve Yelda Barak ile Zehra Bakubala katıldı. Tutuksuz sanık iş adamı Ethem Metin Güven ise katılmadı.

Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, ilk olarak taraflara söz hakkı verdi.

Müşteki Zehra Bakubala, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Yelda Barak ise söyleyecek çok şeyinin olduğunu ifade ederek "Taktir mahkeme heyetinindir." dedi.

Ganime Barak da sanıktan şikayetçi olduğunu kaydederek, "Ne diyeceğim. Her şey ortada. Yaktın bizi Görkem. Davacıyım, çocuklarımın hakkından vazgeçmeyeceğim." diye konuştu.

Son savunması sorulan sanık Elbadi ise pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık polis memuru Elbadi’yi dayıları İlyas ve Ümit Barak ile kuzeni Onur Bakubala'yı "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapis cezasına mahkum etti. Sanık hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.