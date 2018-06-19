HABER

Akrabasını öldüren sanığa 24 yıl 6 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 17:00 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kahvehanede okey oynadığı sırada, doldur boşalt yaptığı ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu karşısında oturan akrabasının öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanık 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir kahvehanede okey oynadığı sırada, doldur boşalt yaptığı ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu akrabası Serhat Kaya'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 24 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Uğur Kaya, öldürülen Serhat Kaya'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, Uğur Kaya'nın uyarılara rağmen "doldur boşalt" işlemini birden fazla yaptığını, bu sırada tabancanın patlayabileceğini bilerek ve isteyerek yapması nedeniyle sanığın "olası kast ile adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Son sözleri sorulan sanık Kaya, olay nedeniyle üzgün olduğunu ifade ederek, "Bu olayı isteyerek veya bilerek gerçekleştirmedim. Olay kazayla olmuştur, pişmanım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı Kaya'nın bu cezasını "olası kast" hükmünü gözeterek 23 yıla indirdi.

Heyet, "ruhsatsız tabanca bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Böylece sanık 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Olay

Bayraklı ilçesinde 22 Ocak'ta, bir kahvehanede okey oynadığı sırada, ruhsatsız silahıyla doldur boşalt yapan Uğur Kaya (19), silahın ateş almasıyla, karşısında oturan akrabası Serhat Kaya'yı (18) vurmuştu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Serhat Kaya hayatına kaybetmiş, olay yerinden kaçan Uğur Kaya 5 gün sonra tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, Kaya hakkında hazırladığı iddianamede, "kasten adam öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlamasıyla dava açmıştı.

PARTNERKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzaraKıyıya vurdu! Dehşete düşüren manzara
Perinçek: En değerli mal varlıgım Abidin Dino'nun Namık Kemal portresıPerinçek: En değerli mal varlıgım Abidin Dino'nun Namık Kemal portresı
Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (3)Çavuşoğlu: Öyle 'Ben istedim, iptal ettim' olmaz (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat cinayet İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi Sanık

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İğrenç olay! Hastanede kızıyla ilgili gerçeği öğrenen anne şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Üniversitede öğretmenini taciz eden öğrenci rezaleti!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Askerlikte yeni model

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

Edirne yakalanan Yunan askerleri ile ilgili yeni gelişme! Mahkemeden tahliye kararı çıkmadı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın tehditlerine böyle cevap verdi!

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı (KPSS 2018/5)

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şok iddia: Limonatayla zehirlediler, şehit oldu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Sosyal medyada 'katilimi tanıyorum' dedi! Ölü bulundu

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.