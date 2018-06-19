Akrabasını öldüren sanığa 24 yıl 6 ay hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir kahvehanede okey oynadığı sırada, doldur boşalt yaptığı ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu akrabası Serhat Kaya'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 24 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Uğur Kaya, öldürülen Serhat Kaya'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, Uğur Kaya'nın uyarılara rağmen "doldur boşalt" işlemini birden fazla yaptığını, bu sırada tabancanın patlayabileceğini bilerek ve isteyerek yapması nedeniyle sanığın "olası kast ile adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

Son sözleri sorulan sanık Kaya, olay nedeniyle üzgün olduğunu ifade ederek, "Bu olayı isteyerek veya bilerek gerçekleştirmedim. Olay kazayla olmuştur, pişmanım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı Kaya'nın bu cezasını "olası kast" hükmünü gözeterek 23 yıla indirdi.