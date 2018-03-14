Akrasay’da kaldırım işgali için son uyarılar yapıldı

Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün kaldırım işgali önlemek için ‘Yaşanılası Şehirler için Kaldırımlar Bizim’ sloganı ile başlatmış olduğu uygulamaya esnaflar tarafından yüksek oranda uyum sağlandığı bildirildi.

Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen yoğun talep karşısında Aksaray genelinde kaldırım işgaline son vermek için önceki hafta uyarılar yapmış ve uyarılara rağmen kuralları ihlal edenler tutanak ile kayıt altına alınmıştı. Zabıta ekipleri, geçen hafta esnaflara son uyarılarını yaptı. Artık kaldırım işgaline müsamaha gösterilmeyeceğini ve kuralları ihlal edenler hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu. Son uygulamadan sonra birçok esnaf uyarıları sağduyulu ile karşıladı. Kaldırımda konulan ürünler işyerlerine çekildi. Uygulama, hem esnaflar hem de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşların uygulamanın devam etmesi için belediyeye talepte bulunmaya başladığı kaydedildi.

Belediye Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada uygulamanın süreceği bildirildi. Açıklamanın devamında “Şehrimizde kaldırımlarla ilgili çalışmalarda esnaflarımız, halkımıza verdiği değeri göstererek kaldırımları asıl sahiplerine bırakmışlardır. Bizde, yapılan çalışmalarda bizlerin yanında olan ve çalışmalarımıza destek veren esnaflarımıza ve halkımıza teşekkür ederiz” denildi.